ОТРК не удовлетворила депутатов парламента

Информационная политика ОТРК не оправдывает траты на канал. Денег уходит много, а толку не видно. Сегодня в парламенте слушают отчет Наблюдательного совета государственной телекомпании.

По словам Жанара Акаева, канал очень быстро поменял свои симпатии. Вчера он клеймил Текебаева, сегодня Атамбаева, послезавтра в списке неугодных может оказаться и Жээнбеков, а потом и его преемник.

- Миссия Наблюдательного совета заключается в том, чтобы обеспечить беспристрастное, справедливое и объективное освещение событий,- обратился депутат к членам НС ОТРК. Кроме того, он отметил, что не хватает разных мнений. - Вчера задержали Сапара Исакова, который является заместителем председателя СДПК. Есть другой человек, который может это прокомментировать, его наставник. Дадите ему слово?

Глава НС ОТРК Жыпар Жекшеев парировал:

- Алмазбек Атамбаев – экс-президент, гражданин Кыргызстана, политик, председатель одной партии. Я думаю, надо давать высказываться всем сторонам, должны звучать любые мнения. Вот и все.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что в отчете главы Наблюдательного Совета не хватает сведений о том, как расходуются деньги, выделенные на работу телеканала из госбюджета.

- Я думаю, что касается бюджета ОТРК, то тут Счетная палата даст свою оценку, проведет аудит. Затем эту проблему снова надо поднять, уточнить цены, потому что это государственное предприятие. И Жогорку Кенеш, и ОТРК работают на деньги налогоплательщиков. Поэтому это очень важно!

Чуть ранее глава телеканала Илим Карыпбеков заявил, что бюджет телеканала в порядке, и что деньги расходуются разумно. И ежегодно расходы не растут. Однако, по сведениям Минфина, это не так. Заместитель главы МФ КР Улукбек Кармышаков заявил, что бюджет год от года растет. И, кроме основных расходов ОТРК получила деньги на покупку передвижных телестанций. Илим Карыпбеков информацию опроверг:

- Этот человек пытается сказать, что я лжец. А лжец тут он. Он не знает точно наш бюджет. Во-первых, по каким статьям повышается бюджет? Он не видел точных цифр, точных расходов. Вы, депутаты, особенно фракция "Ата Мекен", спрашивали – почему мы напрямую должны платить российским телеканалам из госбюджета за право трансляции? Мы не могли погасить задолженность. Указом президента ОТРК передали деньги. А зарплату ни на одну копейку не повысили. Телестанции вообще купили за счет ссуды, которую теперь мы выплачиваем.

Представитель Минфина сказал, что точку в разбирательствах должна поставить Счетная палата, которая делает ежегодные отчеты по расходам средств.

При этом, сколько бы денег ни тратилось на канал, его контент, по мнению депутатов, далек от идеального. Нет интересных программ для детей, для семьи, мало образовательных проектов.

Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") и вовсе предложил распустить НС ОТРК. По мнению парламентария, члены совета не справляются со своими функциями, не следят за контентом, а канал тем временем не блещет объективностью. Айнуру Алтыбаева (СДПК) заявила:

- Мы постоянно жалуемся, что наше общество чересчур политизировано. Но если по телевизору одна политика, то, конечно, и простые граждане будут все время говорить только про нее.

Гендиректор Илим Карыпбеков не согласился с мнениями депутатов. По его мнению, ОТРК старается сделать все возможное, чтобы зритель был доволен:

- У нас каждый социальный ролик показывают 10 дней по три раза в день. И, конечно, в прайм-тайм тоже. Но тем для социальных роликов много, мы будем стараться, разумеется, как-то работать над этим вопросом. Но вы учтите, что у нас в семействе ОТРК каналы сегментированы – есть информационный, есть исторический, есть развлекательный. И вот там есть передачи по темам. На основном канале в прайм-тайм только одна передача - политическая, где обсуждаются важные вопросы.

Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен"), наоборот, посчитал, что канал плохо освещает политические темы – и особенно это касается парламента:

- Раньше, в 2013-2014 годах, у вас была хорошая традиция – посвящать 3-4 минуты в информационной передаче "Ала-Тоо" решениям парламента. Сейчас этого нет. На заседаниях Жогорку Кенеша, во фракциях, на комитетах поднимаются важные государственные проблемы, а народ об этом не знает. Поэтому вам надо пересмотреть состав итоговых новостей.

Кожобек Рыспаев (СДПК) возмутился:

- Никому нельзя верить. Интернет - ненадежный источник, газеты тоже. Так хотелось бы хоть вам доверять, чтобы вы были надежными.

Наталья Никитенко посчитала, что ОТРК себя дискредитировал:

- ОТРК не работал как государственный канал, так как государство не может зачищать политическое поле, как это делалось. И ОТРК не стал общественным каналом, потому что тогда он должен был быть независимым и объективным. Основная миссия по созданию независимой телерадиокомпании была провалена, и я лично не могу ни в каком смысле назвать работу канала удовлетворительной.

Довольным оказался только депутат Руслан Казакбаев ("Республика-Ата-Журт"). По его словам, Илим Карыпбеков проявил себя как сильный менеджер и его руководство пошло ОТРК на пользу. Но контент телекомпании не нравится и Казакбаеву. По его мнению, не хватает качественных видеороликов и не хватает информации о борьбе с коррупцией – возможно, эта тема требует большего количества ресурсов или работы отдельного отдела.