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Минтранс - лидер по коррупции - хочет себе еще одно подразделение

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- Виктория Григоренко
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Согласятся ли власти при таком количестве уголовных дел в отношении должностных лиц министерства, отдать ему в руки еще один поток бюджетных средств?

Минтрас вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о создании государственного предприятия "Чуй автожол". Как отмечается, ГП будет передана дорожно-строительная техника и оборудование дорожно-эксплуатационных учреждений Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР на праве хозяйственного ведения.

"Создаваемое предприятие будет при Министерстве транспорта и дорог КР, и его цель - не получение дохода и пополнение бюджета страны, а выполнение стратегической задачи государства по обеспечению круглосуточного и круглогодичного, бесперебойного обеспечения проезда автотранспортных средств по дорогам общего пользования и дорожным сооружениям (тоннели, мосты и т.п.)", - говорится в справке-обосновании.

Примечательно, что уже на заре независимости в подчинении министерства находилось около 80 крупных автотранспортных и специализированных предприятий, 6 ремонтных и авторемонтных заводов. Сейчас их число доходит до 1,5 тысяч. Однако это не помешало автомобильным дорогам Кыргызстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности занять "почетное" 122 место из 137, уступив даже Монголии.

Стоит напомнить, что при каждом формировании кабмина именно министерство дорог – первое в очереди на ликвидацию по заявлениям экспертов и общества. Более того, только за прошлый год Генпрокуратура возбудила 23 дисциплинарных и административных производства в отношении должностных лиц, а также 13 уголовных дел по коррупционным преступлениям в отношение чиновников Минтранса.

В сентябре 2017 года должностные лица министерства нанесли ущерб государству в 16 млн сомов, завысив предельную стоимость кредита, выделенного инвесторами на улучшение автопарка. Последнее громкое дело возбуждено в нынешнем мае.

Надзорный орган выяснил, что 24 мая 2016 года дорожное ведомство без проведения тендера, нарушив закон о госзакупках, заключило договор с некой российской компанией. В итоге ей были перечислены 20,5 млн рублей за нерабочее оборудование. И это только малая часть.

Поэтому вопрос, для чего Минтрансу еще одно госпредпритие, больше риторический.

Однако, несмотря на удручающие рейтинги, депутат комитета по транспорту Нурбек Алимбеков уверен в эффективной работе ведомства.

- Тендеры осваиваются, дороги ремонтируются. Поэтому со своими обязанности дорожное министерство справляется. Конечно, минусы есть – коррупция, ситуация с аэропортами, весогабаритный контроль, - все же "заметил" парламентарий.

Что же касается дополнительного ГП на балансе Минтраса, то нужно смотреть его необходимость в данный момент, считает Алимбеков.

- Сейчас в ведении министерства находятся около 1,5 тысяч разных компаний с госдолей. Однако функционируют из них лишь 300. И лишняя нагрузка ведомству не нужна, - подчеркнул Алимбеков.

Отечественные эксперты уверены, что именно наличие такого числа мелких представительств способствует коррупционным схемам и выводу немалого числа полученных средств. Об этом VB.KG заявил юрист Кайрат Осмоналиев, назвав именно Минтрас лидером по уголовным делам среди министерств.

А вот коллега Алимбекова по ЖК депутат Дастан Бекешев уверен, что торопиться с созданием очередного ГП для дорожного министерства точно не стоит.

- Пусть разберется с другими своими департаментами, коих немало, да и качество дорог у нас оставляет желать лучшего. К тому же, сначала необходимо внедрить аудит сдаваемых в эксплуатацию трасс республики, проверить рациональность расходования средства, а затем уже создавать новое подразделение. Лучше пусть усилят свои позиции в работе, - отметил "Вечерке" Бекешев.

Парламентарий напомнил про немалое количество средств, уходящих ежегодно на ямочные ремонты.

- Если провести проверку, то наверняка сумма таких "недостач" будет существенной для госбюджета, - пояснил Дастан Бекешев.

Ну а пока генпрокурор Откурбек Джамшитов назвал в ходе отчета о состоянии законности в КР в 2017 году, министерство транспорта и дорог самым коррумпированных ведомством в Кыргызстане. А значит, открывать на его балансе еще одно подразделение при такой репутации было бы непростительной ошибкой со стороны кабмина и государства в целом.

URL: https://www.vb.kg/371312
Теги:
дороги, коррупция, ремонт, Минтранском
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
07.06.2018, 13:17
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 2
Комментариев: 31

Им дадут еще одно подразделение, чтоб больше денег в семью приносили 

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