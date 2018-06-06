Атамбаев: Жээнбекова толкают на опасный путь

Секретариат СДПК распространил политическое заявление экс-президента Кыргызской Республики, Председателя СДПК Атамбаева А.Ш.:

Вчерашнее решение о взятии под стражу бывшего Премьер-министра КР, заместителя Председателя СДПК Сапара Исакова и бывшего Председателя Государственной таможенной службы, члена Политсовета нашей партии Кубанычбека Кулматова - это не борьба с коррупцией.

Вопреки здравому смыслу, аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз-таки отличились в борьбе с коррупцией. Правительство Исакова С.Дж. за 4 месяца этого года обеспечило профицит бюджета в 5 миллиардов сомов. Такой показатель достигнут впервые за историю независимого Кыргызстана. И ключевую роль здесь сыграли поступления от таможенных органов, которые Исаков С.Дж. и Кулматов К.К. начали расчищать от коррупционеров.

Вчерашнее решение об аресте государственных деятелей, наглядно показавших масштабы воровства на таможне, фактически это месть со стороны друзей и покровителей небезызвестного "Раима-миллиона", после увольнения которого стали возможными позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей.

Также, официально заявляю, что ни тогдашний заведующий отделом Аппарата Президента Исаков С.Дж., ни Кулматов К.К. в бытность мэром Бишкека не правомочны были принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений. Несмотря на их абсурдность, я до сих пор воздерживался от публичных заявлений, чтобы дать возможность правоохранительным органам самостоятельно разобраться в сути дела. Однако сегодня я вижу, что им была поставлена задача под любым предлогом арестовать Исакова С.Дж. и Кулматова К.К.

Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве "Калыс Ордо" принимались мной, как Главой государства, и Правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих государственных органов. Ключевая роль Президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями Главы государства во внешней политике, а также требованиями о реализации Национальной стратегии устойчивого развития.

То же самое относится и к реализации других национальных проектов, целью которых также было укрепление государственной независимости Кыргызской Республики и ее суверенитета. В том числе: строительство ЛЭП "Датка-Кемин", подстанций "Датка" и "Кемин", строительство альтернативной дороги "Север-Юг", передача инфраструктуры "Кыргызгаза" компании "Газпром", строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, реконструкция Токтогульской и А-Башинской ГЭС, строительство объектов к Всемирным Играм кочевников, проведение масштабных мероприятий к 100-летию событий 1916 года, реконструкция Исторического музея и многие другие стратегически необходимые объекты и мероприятия.

Политически мотивированным и необоснованным считаю также уголовное преследование других активных членов СДПК, в том числе экс-мэра города Джалал-Абад Авазова С.А. и депутата Жогорку Кенеша Артыкбаева О.М.

Под крики о борьбе с коррупцией фактически начата "охота на ведьм", охота на тех, кто имеет свое мнение, свою позицию. Доказательством этому служит тот факт, например, что в прошлом 2017 году в рамках борьбы с коррупцией, без всякого шума и показухи, в бюджет было возвращено 9 миллиардов сомов, а перспективы нынешнего года, судя по сегодняшним темпам ожидаются куда ниже.

К ответственности надо привлекать не Сапара Исакова, а тех, по чьей вине произошла авария на старой части ТЭЦ и замерзали жители Бишкека, тех, кто закупал по завышенным ценам материалы и оборудование, если эти факты подтвердятся в ходе следствия.

Такие услужливые дружки, как нынешний директор АКС толкают Президента страны Жээнбекова С.Ш. на опасный путь. Об этом я предупреждал его ранее, а в марте текущего года вынужден был сказать на своей пресс-конференции.

После Апрельской революции Социал-демократическая партия Кыргызстана внесла огромный вклад в установление стабильности в стране и продвижение Кыргызстана по пути устойчивого развития. Мы должны всемерно беречь мир и единство нашего народа. Залог этого – справедливая власть. Об этом надо помнить всегда.

СДПК намерена действовать исключительно в рамках закона и Конституции КР, требовать законности, апеллировать к общественному мнению, отстаивать права и законные интересы наших товарищей. В то же время во избежание провокаций призываю вас, уважаемые соотечественники, воздержаться от любых неправовых методов борьбы.

Рано или поздно народ Кыргызстана узнает реальную правду о причинах возбуждения вышеуказанных уголовных дел и даст оценку всем участникам данного процесса.

Экс-Президент

Кыргызской Республики

Председатель СДПК Алмазбек Атамбаев