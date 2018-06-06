Экстрадиция казахского блогера: правозащитники просят президента вмешаться

8 июня в Октябрьском райсуде будет обжалован приговор Генпрокуратуры о выдаче Мурата Тунгишбаева властям Казахстана для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом на пресс-конференции сообщили журналистам правозащитница Рита Карасартова и адвокат Тунгишбаева Нурбек Токтакунов.

Напомним, в Казахстане против блоггера было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в сотрудничестве с одним из учредителей движения "Демократический выбор Казахстана", оппозиционным беглым политиком Мухтаром Аблязовым.

10 мая Тунгишбаев был задержан ГКНБ в Бишкеке и взят под стражу на два месяца. Решение принято Первомайским районным и Бишкекским городским судами. Уже после задержания, 15 мая казахский блогер подал заявление на получение статуса политического беженца в Кыргызстане.

В настоящее время отечественная Миграционная служба рассматривает данный вопрос.

Правозащитники обращаются в адрес президента Сооронбая Жээнбекова с просьбой не допустить незаконную, с их слов, экстрадицию казахского гражданина. Иначе тот, на родине станет жертвой политического преследования.

Редакция VB.KG поинтересовалась у правозащитников, какое отношение на самом деле Мурат Тунгишбаев имеет к движению Мухтара Аблязова? И какое отношение он имеет к организации массовых беспорядков в Жанаозене в 2011 году?

Что, по этому поводу, заявили правозащитники, смотрите в нашем видеоматериале.