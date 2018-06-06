В деятельности "Электрических станций" выявлено нарушение закона

Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности Открытого акционерного общества "Электрические станции" за 2016 год.

В нарушение Закона КР "О естественных и разрешенных монополиях в КР" и других нормативно-правовых документов Госагентством по регулированию топливно-энергетическим комплексом при утверждении плановых технико-экономических показателей на 2016 год в расходную часть были включены затраты, не связанные с выработкой энергии (содержание объектов ЖКХ и социальной сферы). Их фактическая сумма составила 134,7 млн сомов. Следует отметить, что указанные затраты, не относятся к выработке энергии и не покрываются установленными тарифами.

Аудит, как и в предыдущий раз отмечает, что факторами, негативно влияющими на финансовые результаты Общества являются: тарифы на продажу электрической и тепловой энергии и подпиточной воды не покрывают затраты на их производство; убыточная деятельность социальных и жилищно-коммунальных объектов, которые до настоящего времени не переданы органам местного самоуправления; девальвация национальной валюты.

В филиалах Общества имеются значительные объемы товарно-материальных запасов: Каскад Токтогульских ГЭС - 38,8 млн сомов (приобретены до 01.01.2009 г.), Предприятия, строящихся ГЭС - 28,2 млн сомов (приобретены в период 2001-2009 гг.), ТЭЦ г. Ош - 7,1 млн сомов.

Счетной палатой по итогам аудита ОАО даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш КР, Правительство КР, Аппарат Президента КР, Секретариат Совета безопасности КР, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР, Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР, а также Совету директоров ОАО "Электрические станции".