Жители Бишкека, пытавшиеся похитить девушку, арестованы

Милиция задержала парней, которые пытались похитить девушку в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Уточняется, что вчера, 6 июня, примерно в 19:30 на пульт дежурной части "102" поступил сигнла, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датка неизвестные лица насильно пытаются посадить в автомашину девушку. На место тут же отправилась дежурная группа.

Было установлено, что двое парней попытались похитить жительницу Чуйской области. Ее успели втолкнуть в машину "Хонда Аккорд", но уехать не удалось. Прохожие вмешались, девушку вырвали из рук похитителей, парней задержали. Милиция доставила похитителей в УВД Свердловского района.

Сейчас задержанные – жители Бишкека К.А. 1997 года рождения и К.К. 1990 года рождения – находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 155 УК КР (Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак). Начато расследование инцидента.