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Машинам с номерами "00" позволено все?

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Угораздило нас жить рядом с Первомайским судом. И каждое утро, да и в течение дня задача выехать или заехать к себе во двор становится невыполнимой. То милиция все перекроет, приходится с паспортом ездить, чтобы доказать, что ты здесь живешь. То вот такие вот "деятели" перекроют въезд во двор.

Сегодня утром Тойота "В 0055 АХ" встала как раз на въезде. На звонки по телефону, который был указан на табличке, просто сбрасывал трубку. Видимо человек, если его можно так назвать, приехал в Первомайский суд. Ну так поставь машину на улице, пройдись пешком, да решай свои дела!

Сколько можно издеваться над простыми людьми?

URL: https://www.vb.kg/371332
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