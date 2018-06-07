Деятельность МСУ в регионах оценят по количеству застрахованных домов

Необходимо прививать у сограждан культуру страхования своего имущества. Об этом заявила на совещании по деятельности ОАО "Государственная страховая организация" премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Эта меры позволит оказывать эффективную помощь пострадавшим в ходе стихийных бедствий, пожаров и снизит нагрузку на государственный бюджет", - отметил глава кабмина.

Председатель правления ОАО "ГСО" Джумагуль Эгамбердиева проинформировала о том, что в настоящее время застраховано порядка 86 тысяч домов.

"Главной проблемой при страховании жилья от стихийных бедствий и пожаров является отсутствие почти у 80% населения документов, необходимых для страхования. В этой связи необходимо провести кампанию по льготной сдаче в эксплуатацию домов и выдачи технических паспортов населению по сниженным ценам либо на бесплатной основе", - сказала она.

Специалист добавила, что за два года ОАО "ГСО" произвела страховые выплаты населению на общую сумму 17 млн 653,8 тыс. сомов.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил активизировать работу с населением с целью разъяснения важности страхования, а также установить одним из критериев оценки деятельности органов местного самоуправления количество застрахованных домов.

Глава правительства поручил соответствующим государственным органам и полномочным представителям правительства в регионах усилить работы по обязательному страхованию жилья от чрезвычайных происшествий.