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В районе Орто-Сайского рынка мужчина выгуливает тигра

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- ВБ
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В Сети появилось фото мужчины, который на поводке выгуливает тигра в районе Орто-Сайского рынка.

Скорее всего, речь идет о дрессировщике приезжего цирка и его подопечном.

Но все же, уважаемые горожане, стоит держаться от таких гуляющих подальше. Как себя поведет "большая кошка" рядом с любопытными гражданами, неизвестно.

Возникает вопрос и о безопасности самого животного, гулять с ним по загазованным трассам - весьма сомнительное развлечение.

URL: https://www.vb.kg/371334
Теги:
цирк, Бишкек, животные
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Комментарии
Катя
07.06.2018, 13:07

Не в районе Орто Сайского рынка, а в 10 микро,где стоит цирк шапитомник. 

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