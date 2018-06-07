В районе Орто-Сайского рынка мужчина выгуливает тигра

В Сети появилось фото мужчины, который на поводке выгуливает тигра в районе Орто-Сайского рынка.

Скорее всего, речь идет о дрессировщике приезжего цирка и его подопечном.

Но все же, уважаемые горожане, стоит держаться от таких гуляющих подальше. Как себя поведет "большая кошка" рядом с любопытными гражданами, неизвестно.

Возникает вопрос и о безопасности самого животного, гулять с ним по загазованным трассам - весьма сомнительное развлечение.