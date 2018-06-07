Ликвидирован Центр информационных услуг при ГРС

Государственное учреждение "Специализированный центр информационных услуг" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики ликвидировано.

Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на исполнение Плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава и Государственном учреждении "Специализированный центр информационных услуг" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного на заседании рабочей группы Совета обороны Кыргызской Республики от 26 ноября 2015 года.

Отметим, что в настоящее время общее количество штатных единиц в данном учреждении составляет 196 единиц. При ликвидации Государственного учреждения "Специализированный центр информационных услуг" 130 единиц будут переведены в Государственное предприятие "Инфоком" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, 66 штатных единиц будут сокращены, сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.