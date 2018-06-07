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Делегация из КР приняла участие в заседании Совета министров обороны СНГ

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- ВБ
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6 июня 2018 года в г. Кызыл (Республика Тыва, РФ) военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым приняла участие в очередном заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества независимых государств.

Заседание проходило под председательством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, сообщает Генеральный штаб ВС КР.

На повестку дня заседания было вынесено более 20 вопросов, таких как план совместных мероприятий вооруженных сил государств - участников СНГ, а также ряд проектов международных договоров в военной области.

Помимо этого приняты решения по вопросу организации и проведения оперативно-тактического и командно-штабного учения "Чистое небо-2018" и совместного компьютерно-штабного учения "Региональная безопасность-2018".

В заседании также приняли участие главы оборонных ведомств государств - участников СНГ, а также руководство Секретариата Совета министров-обороны государств - участников СНГ.

URL: https://www.vb.kg/371337
Теги:
военная служба, Россия, СНГ, Генеральный штаб, Кыргызстан
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