В Министерстве экономики отметили День финансово-экономических работников

Сегодня в Большом зале Министерства экономики Кыргызской Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню финансово-экономических работников, ежегодно отмечаемому 7 июня. Участие принимали представители Аппарата Правительства, государственных органов и ведомств, почетные работники и ветераны Министерства экономики КР.

От имени министра Олега Панкратова и от себя лично статс-секретарь Айдин Шаршеев сердечно поздравил коллектив, работников финансовой и экономической сферы с профессиональным праздником.

"Этот праздник призван подчеркнуть высокую роль работников финансовой сферы в развитии и укреплении экономической системы государства, что является гарантом социальной и политической стабильности в обществе.

Все мы понимаем, насколько ответственен и серьезен тот участок работы, который вы ведете, и какую важную роль играют здесь такие качества, присущие финансистам и экономистам, как профессионализм, честность, объективность.

Уверен, ваш опыт и знания позволят и дальше продвигать важные задачи по реальному подъему экономики, выполнение которых требует напряженного труда, высочайшей квалификации и ответственности", - подчеркнул статс-секретарь.

Искренне пожелал всем благополучия, плодотворной работы, профессиональных успехов, стабильности и укрепления экономической системы государства.

От имени Правительства Кыргызской Республики поздравление премьер-министра с профессиональным праздником передал заведующий сектором по координации внешней помощи отдела экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР Кубанычбек Кудабаев.

Поздравили коллег Министерства теплыми словами и другие представители государственных органов и ведомств страны, почетные экономисты и ветераны.

Искренние пожелания благополучия, профессиональных успехов, стабильности и укрепления финансово-экономической системы государства передал Урманбетов Джекшенбек, председатель Совета ветеранов Министерства экономики КР.

К поздравлениям присоединился и Зайнидин Жумалиев, руководитель Межрегионального управления министерства, выразив уверенность, что и в дальнейшем надо двигаться вперед, добиваться высоких показателей в работе, досуге для развития экономики страны в целом и обеспечения ее финансовой стабильности. Пожелал также всем крепкого здоровья, радости и оптимизма, счастья и процветания.

От себя лично поздравил коллег и всех финансовых и экономических работников страны с профессиональным праздником заместитель министра Алмаз Сазбаков, пожелав всем сотрудникам счастья, благополучия, успехов и высоких достижений в финансово-экономической деятельности, вручил награды министерства.