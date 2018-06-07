Ряд учебных заведений Кыргызстана прошел процедуру аккредитации

На состоявшемся 6-мая 2018 года очередном заседании Аккредитационного Совета (АС) при Агентстве по Аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО) принято решение об аккредитации образовательных программ (ОП) следующих высших и средних профессиональных учебных заведений (ВУЗы и СПУЗы) сроком на 5 лет:

1. Кыргызско-Турецкий университет "Манас" по 2 ОП высшего профессионального образования (ВПО);

2. Евразийский институт остеопатической медицины по 1 дополнительной ОП последипломного медицинского образования;

3. Кара-Балтинский технико-экономический колледж по 1 ОП среднего профессионального образования (СПО);

4. Технологический колледж при Ошском технологическом университете по 12 ОП СПО;

5. Коммерческо-экономический колледж при Международной академии управления, права, финансов и бизнеса по 1 ОП СПО;

6. Колледж экономики и сервиса при Кыргызском экономическом университете по 1 ОП СПО;

7. Гуманитарно-технический колледж Международного университета Центральной Азии по 3 ОП СПО.

Следующие СПУЗы аккредитованы условно сроком на 1 год:

1. Кыргызский международный универсальный колледж по 3 ОП СПО;

2. Балыкчинский колледж при КГУСТА им. Н. Исанова по 3 ОП СПО.

В течение года данные учебные заведения обязаны выполнить рекомендации экспертной комиссии для улучшения качества условно аккредитованных образовательных программ.

Следующие учебные заведения начального и среднего профессионального образования в 2017 году были аккредитованы условно на 1 год. По итогам проверки выполнения рекомендаций экспертной комиссии их аккредитация была продлена на 4 года:

1. Профессиональный лицей №22 г. Балыкчы по 1 ОП начального профессионального образования;

2. Колледж при КЕЙИН интернешнл институте по 1 ОП СПО.

Агентство по аккредитации отмечает, что в обоих учебных заведениях за прошедший год был проведен большой объем работы по выполнению по устранению недостатков, указанных экспертной комиссией. Учебными заведениями сделан серьезный шаг вперед в повышении качества своих образовательных программ.

Суть аккредитации состоит в определении соответствия образовательной программы или учебного заведения заранее принятым стандартам качества. Вместе с тем, аккредитация направлена не только на оценку, но и на выработку рекомендаций для улучшения качества образовательной программы или деятельности учебного заведения, а также и на эффективность взаимодействия с социальными партнерами в направлении совершенствования образовательной программы или учебного заведения.

Программ аккредитуется на 5 лет, если все стандарты выполняются; на 1 год - в случае невыполнения 1-2 стандартов и отказ в аккредитации - при невыполнении более чем 2 стандартов. После аккредитации Агентство каждый год проводит мониторинг выполнения рекомендаций экспертной комиссии. Поэтому учебные заведения поставлены в условия, когда они должны непрерывно проводить системную работу по повышению качества образования.

Справочная информация об "Агентстве по аккредитации образовательных программ и организаций" (ААОПО):

Учреждение "Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций", созданное в 2014 году, является негосударственной некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица, созданной для повышения качества профессионального образования Кыргызской Республики через проведение независимой аккредитации.

Директором ААОПО является доктор технических наук, профессор Исмаилов Бактыбек Искакович.

Целью деятельности Агентства является проведение институциональной и программной аккредитации организаций профессионального образования, разработка методологии, технологий, стандартов и критериев аккредитации программ и организаций профессионального образования Кыргызстана.