"РАЖ" требует возбудить уголовные дела в отношении руководителей ГАООСиЛХ

"В системе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) легализуется выдача незаконных разрешений" – сообщил, лидер фракции "Республика-Ата Журт" Жыргалбек Турускулов на заседании ЖК КР.

- Стало известно, что в 2016 году должностные лица ГАООСЛХ выдали разрешение Товариществу с ограниченной ответственностью "Байтерек Кэтиринг" (Казахстан) на вывоз березового гриба (чага) в объеме 4 млн кг. Согласно ставок платы за пользование объектами растительного мира КР, за сбор съедобных грибов предусматривается плата 8,35 сомов за 1 кг. Следовательно, государству нанесен ущерб в размере 33, 4 млн сомов (4 000 000 кг * 8,35 сомов). Но такой объем березового гриба невозможно собрать даже по всей территории КР.

Из этого напрашивается вывод, что контрабандный березовый гриб в объеме 4 млн килограмм вовсе и не был на территории нашей республики, но фиктивные документы для легализации подготавливались именно в КР - в ГАООСЛХ, по схеме Кыргызстан-Казахстан-Россия-Китай. Все документы, подтверждающие это, у нас имеются, – сказал Турускулов.

Госорганы утверждали, что в 2017 году все материалы по данному делу были направлены в АКС ГКНБ КР, но никаких мер не было принято, заметил депутат.

- Все потому, что начальник отдела природопользования ГАООСЛХ О.Мусаканов, кстати, ранее задержанный правоохранительными органами за получение и сжигание взятки в долларах США, благодаря своим родственным связям - брат Мусаканова О. работает начальником управления в системе ГКНБ КР, сумел "уладить" это дело. Сейчас по факту контрабанды незамедлительно нужно возбудить уголовные дела по статьям "Злоупотребление служебным положением" и "Незаконное использование служебного положения при осуществлении лицензионно-разрешительной деятельности" Уголовного кодекса КР. Все материалы будут переданы в компетентный орган для дальнейшего расследования", – заключил Жыргалбек Турускулов.

Уточним, что во время обыска в доме Омурбека Мусаканова были обнаружены заранее заготовленные незаконные разрешительные документы на охоту и крупные суммы денег: кроме сожженной взятки, были найдены 39 тысяч долларов, 10 тысяч евро, а также деньги в другой валюте. Кроме того, незаконно хранились порядка тридцати пуль и автомат Калашникова. Следствие тогда его отпустило в связи с резким ухудшением здоровья. Однако после скандала он спокойно продолжил свою деятельность в том же ведомстве.

Напомним, Российская Уссурийская таможня (Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы России) в конце 2016 года задержала груз - 4000 тонн чаги, которую, судя по представленным документам, вывозила в Китай казахстанская компания "Байтерек Кэтиринг" по разрешению, выданному ГАООСЛХ Кыргызстана. Согласно данным таможни, ГАООСЛХ заключило с казахской компанией договор №18 от 24 октября 2016 года, и 18 ноября 2016 года выдало лицензию на "вывоз" чаги, якобы собранной в Кыргызстане. Страной назначения в лицензии указан Китай.