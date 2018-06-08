Албек Ибраимов к вызову на допрос в ГКНБ готов

Преждевременно говорить о том, что я являюсь фигурантом уголовного дела, – сказал VB.KG Албек Ибраимов. Мэр сделал такое заявление в эксклюзивном интервью нашей редакции.

"Вечерка" решила прямо спросить у градоначальника: кто именно из вице-мэров Бишкека курировал вопрос закупки дорогостоящих крупномерных саженцев, ставших объектом расследования ГКНБ?

А также готов ли Албек Ибраимов к сотрудничеству со следствием в рамках уголовного дела, в том числе по факту присвоения и растраты вверенного имущества в ОАО "ТНК Дастан" в бытность его председателем правления?

Ответы мэра столицы смотрите в нашем видеоматериале.

От редакции напомним, 25 апреля ГКНБ возбудил уголовное дело по факту закупки дорогостоящих крупномерных саженцев с закрытой корневой системой сотрудниками МП "Зеленхоз". Обвинение основано на ст.221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", ст.304 "Злоупотребление должностным положением" и ст.306 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики" УК КР.

Следствием установлено, что на приобретение крупномерных саженцев бюджетом на 2017 год было утверждено 60 млн сомов.

Всего в период за 2017 год с ОсОО "Арт Грин" были заключены 4 договора на общую сумму 18 млн 615 980 сомов. С ОсОО "АГТ Азия" - 2 договора на общую сумму 8 млн 948 816 сомов. С ОсОО "Зиар Строй" - 6 договоров на общую сумму 14 млн 481 тыс сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится аудит финансовых операций. Ведется следствие.

А 28 мая ГСУ ГКНБ возбудило уголовное дело по ст. 171 УК КР по факту присвоения и растраты вверенного имущества в ОАО "ТНК Дастан".

Согласно следствию, в январе 2012 года председатель правления ОАО "ТНК Дастан" Албек Ибраимов (ныне мэр Бишкека – ред.) и гендиректор ОсОО "Дастан Инжиниринг" Асылкул Сасыбаева заключили контракт на поставку специзделий на сумму более 533 тыс. долларов . В свою очередь ОсОО перезаключило договор с украинской государственной компанией, приобретя необходимую партию за 63 тыс. долларов. При этом факт причинения ущерба государству составил 470 тыс. долларов. Следствие ведется.

Кем именно проходит нынешний мэр столицы Албек Ибраимов по делу, пока неизвестно. На допрос в ГКНБ он также еще не вызывался.

К слову, как сообщил мэр Бишкека, на 14-16 июня у него запланирована зарубежная командировка. В рамках межправительственной делегацией он посетит Челябинскую область в России.