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Албек Ибраимов к вызову на допрос в ГКНБ готов

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- Оксана Гут
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Преждевременно говорить о том, что я являюсь фигурантом уголовного дела, – сказал VB.KG Албек Ибраимов. Мэр сделал такое заявление в эксклюзивном интервью нашей редакции.

"Вечерка" решила прямо спросить у градоначальника: кто именно из вице-мэров Бишкека курировал вопрос закупки дорогостоящих крупномерных саженцев, ставших объектом расследования ГКНБ?

А также готов ли Албек Ибраимов к сотрудничеству со следствием в рамках уголовного дела, в том числе по факту присвоения и растраты вверенного имущества в ОАО "ТНК Дастан" в бытность его председателем правления?

Ответы мэра столицы смотрите в нашем видеоматериале.

От редакции напомним, 25 апреля ГКНБ возбудил уголовное дело по факту закупки дорогостоящих крупномерных саженцев с закрытой корневой системой сотрудниками МП "Зеленхоз". Обвинение основано на ст.221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", ст.304 "Злоупотребление должностным положением" и ст.306 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики" УК КР.

Следствием установлено, что на приобретение крупномерных саженцев бюджетом на 2017 год было утверждено 60 млн сомов.

Всего в период за 2017 год с ОсОО "Арт Грин" были заключены 4 договора на общую сумму 18 млн 615 980 сомов. С ОсОО "АГТ Азия" - 2 договора на общую сумму 8 млн 948 816 сомов. С ОсОО "Зиар Строй" - 6 договоров на общую сумму 14 млн 481 тыс сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится аудит финансовых операций. Ведется следствие.

А 28 мая ГСУ ГКНБ возбудило уголовное дело по ст. 171 УК КР по факту присвоения и растраты вверенного имущества в ОАО "ТНК Дастан".

Согласно следствию, в январе 2012 года председатель правления ОАО "ТНК Дастан" Албек Ибраимов (ныне мэр Бишкека – ред.) и гендиректор ОсОО "Дастан Инжиниринг" Асылкул Сасыбаева заключили контракт на поставку специзделий на сумму более 533 тыс. долларов . В свою очередь ОсОО перезаключило договор с украинской государственной компанией, приобретя необходимую партию за 63 тыс. долларов. При этом факт причинения ущерба государству составил 470 тыс. долларов. Следствие ведется.

Кем именно проходит нынешний мэр столицы Албек Ибраимов по делу, пока неизвестно. На допрос в ГКНБ он также еще не вызывался.

К слову, как сообщил мэр Бишкека, на 14-16 июня у него запланирована зарубежная командировка. В рамках межправительственной делегацией он посетит Челябинскую область в России.

URL: https://www.vb.kg/371343
Теги:
ГКНБ, Дастан, коррупция, уголовная ответственность, Бишкек, Албек Ибраимов
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Комментарии
Урри
08.06.2018, 15:40

Непонятно.. как готов... сухари что ли высушил???

-1
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Жалоба модератору
Бакберген Муктарова
08.06.2018, 16:14
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 8
Комментариев: 11

Элбийликтин коррупцияга каршы күрөшүн колдойт,күтүп жаткан.Керек болсо чыдамсыздык менен 35 коррупционердин тагдырын сурап жатышкан. Биринчиден, коррупциянын айынан турмуш кыйын болуп жатканын эл жакшы билет. Экинчиден, кеткен бийлик 2016-жылдан кийин элди тажатып, ар кандайокуялар болуп кетти. Кошуналар менен чатактар болду, Казакстан менен чек ара

жабылып, Түркия менен мамиле салкындады. Ушундай шартта коомчулук жаңы бийликтин келишин, айрым маселелерди жөнгө салышын жакшы кабыл алып жатат. Ал эми камалгандар тууралуу сөз кылсак, алар өздөрүнө саясий куугунтук болуп жатат деп билдирүү таратып жатышат. Бирок буга негиз жок. Себеби, азыркы бийликти КСДП сүйрөп келип бийликке отургузду. Өзү КСДПнын көрүнүктүү лидерлеринин бири. Ошондуктан бир партиянын ичиндеги адамдаргакандайча саясий куугунтук болушу мүмкүн? Экинчиден, Жогорку Кеңеш Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөөнү дээрлик бир добуштан кабыл алды. Үчүнчүдөн, ЖЭБдеги коррупция боюнча комиссия ишти аягына чейин текшерүүнү сунуш кылды. Аны да бардык эле депутатколдоду. Демек, бул жерде кандайча саясий куугунтук болушу мүмкүн?

-1
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Жалоба модератору
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