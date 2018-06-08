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Зампреду Верховного суда предложили уйти в отставку

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- Виктория Григоренко
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Заместитель председателя Верховного суда Качыке Эсенканов на заседании ЖК КР заявил о том, что в "подконтрольном" ему органе "не должно быть оправдательных приговоров, так как это показатель, что следствие работает".

"В 2017 году было вынесено 270 оправдательных приговоров из около 2000 дел. То есть один процент", - рапортовал он.

Такое "откровение" представителя высшего судебного органа вызывало серьезное возмущение среди юристов и правозащитников. Так, например, адвокат Улан Джумаков на своей странице в Facebook отметил, что "после таких слов этот зампред Верховного суда должен незамедлительно уйти в отставку".

"Зачем тогда суд????? Пусть следователи сразу же выносят приговор!!! Позор правосудию нашему!" - возмутились другие представители общественности.

Согласился с коллегами и юрист Арстан Кадыров. По его словам, высказывание от лица, занимающего подобную должность, не должно исходить точно.

- Поэтому я поддерживаю своих коллег по поводу предложения о его отставке. Да и, наверное, требует изучения заявление, что количество оправдательных приговоров - 1 процент. Это поражает. Ведь именно для этого и была создана трехступенчатая судебная система, вершиной которой является Верховный суд. И если следствие и суды первых инстанций что-то не предусмотрели и вынесли ошибочный приговор, последняя инстанция обязана изменить приговор и указать на несправедливость. И ради такого решения надзорная жалоба идет в Верховный суд. Да и основная часть граждан надеется именно на профессионализм этого органа власти. Но если он изначально ориентирован на то, что оправдательных приговоров не должно быть, то шансов у тех, кому приговоры вынесли несправедливо, однозначно не будет. Следовательно, зачем он нужен? – задался вопросом в беседе с VB.KG Кадыров.

В целом юрист оценил нынешнюю судебную систему Кыргызстана на 2,5 балла из 5.

- Самая большая проблема наших судей - политическая зависимость. По многим делам, особенно по громким, они оглядываются на 7 этаж "Белого дома". Именно оттуда до этого момента им давались определенные указания. И я не уверен, что сейчас что-то изменилось. Проблема независимости судов в КР по-прежнему стоит довольно остро, - подчеркнул Арстан Кадыров.

URL: https://www.vb.kg/371350
Теги:
Верховный суд, отставка, приговор, Юридическая практика
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