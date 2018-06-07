Застрелившемуся в ИК-19 солдату было 18 лет

За пару часов до смерти застрелившийся солдат разговаривал по телефону с близкими. Никаких предпосылок для его гибели не было. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, погибший "срочник" 2000-го года рождения служил в подразделении Департамента по охране и конвоированию Государственной службы исполнения наказаний. Самоубийство было совершено вчера, в 10.40.

- Он стоял на посту в колонии №47 в селе Джаны-Джер Сокулуксого района, где отбывают наказание осужденные на пожизненный срок. Как предполагается, он направил на себя оружие и выстрелил. Пуля прошла через голову. Он умер на месте, - пояснила Сабатарова.

Сейчас ГСИН проводит служебное расследование по данному инциденту, опрашивает сослуживцев, что могло подвести его к такому решению.

- Но по нашим данным, все произошло спонтанно. Однако это точно не несчастный случай, а именно суицид, - добавили в ГСИН.