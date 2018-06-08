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Верховный суд уменьшил тюремные сроки членам "Народного парламента"

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- Виктория Григоренко
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Но на свободу, как этого требовали правозащитники, они отпущены не будут.

Верховный суд сократил сроки тюремного наказания членам "Народного парламента". Об этом накакуне сообщили в судебном органе.

Но, как уточняется, коллегия по уголовным делам ВС КР оставила в силе решения судов первой и второй инстанций.

- Так, Эрнест Карыпбеков вместо 20 лет приговорен к 14 годам заключения. Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров вместо 12 лет будут отбывать по восемь лет в местах лишения свободы.

Напомним,Первомайский и Бишкекский суды признали членов "Народного парламента" ("Эл уну") виновными в попытке захвата власти, приговорив: Дастана Сарыгулова к четырем годам лишения свободы, три из которых - условно, он был отпущен в зале суда; Эрнеста Карыпбекова к 20 годам с конфискацией имущества; Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова - к 12 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

URL: https://www.vb.kg/371357
Теги:
Верховный суд, приговор
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Комментарии
Гражданин
08.06.2018, 09:34

Зря. Очень зря!

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