Верховный суд уменьшил тюремные сроки членам "Народного парламента"

Но на свободу, как этого требовали правозащитники, они отпущены не будут.

Верховный суд сократил сроки тюремного наказания членам "Народного парламента". Об этом накакуне сообщили в судебном органе.

Но, как уточняется, коллегия по уголовным делам ВС КР оставила в силе решения судов первой и второй инстанций.

- Так, Эрнест Карыпбеков вместо 20 лет приговорен к 14 годам заключения. Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров вместо 12 лет будут отбывать по восемь лет в местах лишения свободы.

Напомним,Первомайский и Бишкекский суды признали членов "Народного парламента" ("Эл уну") виновными в попытке захвата власти, приговорив: Дастана Сарыгулова к четырем годам лишения свободы, три из которых - условно, он был отпущен в зале суда; Эрнеста Карыпбекова к 20 годам с конфискацией имущества; Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова - к 12 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.