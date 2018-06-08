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Утвержден перечень жизненно важных лекарств для населения

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- Виктория Григоренко
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Правительство КР утвердило перечень жизненно важных лекарств и медицинских изделий (НПЖВЛС). Об этом сообщает Минздрав.

По информации ведомства, в список, сформированный для оказания гарантированного объема медицинской помощи, вошли препараты с убедительной доказательной базой относительно их эффективности, безопасности.

"Они являются обязательной основой для разработки и утверждения больничных списков закупок или локальных перечней лекарственных средств в организациях здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Сделано это для того, чтобы повысить доступность подобных лекарств для населения республики и медучреждений.

"Средства за лекарства, входящие в перечень лекарств по мониторируемым заболеваниям (Доппакет ОМС) и по Программе госгарантий КР будут возмещаться государством. Поэтому на данный момент готовится циркулярное письмо во все организации здравоохранения о применении нового усовершенствованного НПЖВЛС и медицинских изделий", - добавили в Минздраве.

URL: https://www.vb.kg/371360
Теги:
лекарства, Кыргызстан, Минздрав
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