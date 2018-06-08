В соцсетях началась травля Ирины Карамушкиной

Депутат Ирина Карамушкина не призывала отказываться от детей с ограниченными возможностями здоровья или делать аборты. Она предложила Министерству здравоохранения усилить работу по ранней диагностике и профилактике болезней плода и матери. Об этом парламентарий заявила VB.KG.

"Журналисты, передающие информацию, неправильно расставили акценты. Результат - искажение информации. Сейчас в республике более 40 тысяч детей с проблемами, и это число растет год от года. Мой вопрос был про профилактическую работу с беременными с ранней профилактикой пороков и диспансерному учету. Я обратилась не к женщинам, а к Министерству здравоохранения с вопросом: "Как вы собираетесь проводить профилактику рождения детей с проблемами, чтобы потом не было такого, что и дети мучаются, и родители?" - рассказала Ирина Карамушкина.

Депутат пояснила, что она неоднократно сталкивалась с малышами, которые нуждаются в лечении, и хотела бы помочь их родителям, а также предупредить других, что длительного восстановления – причем иногда почти без надежды на успех – можно было бы избежать, если врачи вовремя бы приняли меры.

"Я сама помогала объединению родителей, у которых малыши нуждаются в лечении. Там одни женщины! Мужья от них ушли, у большинства детей болезни без сохранения интеллекта, они только лежат. И матери мучаются, они не отказываются от малышей, они их лечат, переворачивают с боку на бок, заботятся, но не видят в жизни смысла. Возможно, если бы Минздрав проводил качественную профилактику, если бы женщин заранее предупреждали, что их ждет, детей с пороками рождалось бы гораздо меньше. У нас многие беременные становятся на учет после 28 недель, когда это надо делать в первом триместре. В этом случае врачи могут выявить патологии на раннем сроке. Некоторые болезни поддаются лечению еще во время беременности, и дети потом рождаются без серьезных диагнозов.

И надо вести разъяснительную работу с населением. Многие женщины жалуются, что муж заразил их серьезной болезнью – туберкулезом, гепатитом, венерическими заболеваниями, а они ничего не знали. И анализы не сдавали, к врачу обратились тогда, когда уже беременность стала очевидной. Мне рассказывают, что на юге иногда невестка до последнего момента казаны чистит, а выехать и встать на учет некогда. И тут поможет только работа с населением. Минздрав не справляется.

Мне говорят: в регионах нет медицины. Она есть! УЗИ-аппараты есть, но их не хватает, и тут вопрос к Минздраву – почему их не покупают, когда это стоит всего 100 тысяч долларов и помогает предотвратить немало проблем? Число больных детей растет из года в год!

И как это остановить? Надо больше денег закладывать в бюджет. Нужна отдельная статья расходов для УЗИ-аппаратов, для проведения разных исследований. Например, Минфин не дает денег на неонатальный скрининг. А с его помощью можно при рождении ребенка выявить пять серьезных болезней и сразу начать их лечить. Разве я неправа, что подняла этот вопрос?

Меня спрашивали, буду ли я извиняться. Но я считаю, что я вовремя подняла тему, за что мне просить прощения? Тема больная, и ее надо развивать. Нельзя замалчивать такие серьезные упущения. Скоро, в сентябре, парламент будет рассматривать новый бюджет государства. Политика Минздрава – не требовать ничего от Минфина. Это надо изменить. Проще потратить деньги на предупреждение болезней, чем на их лечение. И это будет даже дешевле. Мне очень жаль, что мои слова неправильно донесли до пользователей, до простых людей. Но я не обижаюсь", - разъяснила свою позицию депутат.

Напоследок Ирина Карамушкина пообещала, что будет контролировать дальнейшее развитие ситуации и продолжать поднимать тему ранней профилактики в стенах парламента.