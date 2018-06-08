Чем пополнился список жизненно важных лекарств Кыргызстана?

В перечень жизненно важных лекарств и медсредств за этот год вошли 95 новых препаратов, доказавших свою эффективность во всем мире. Причем, многие из них появились на территории Кыргызстана впервые. Об этом VB.KG сообщила консультант по лекарственной политике Минздрава Жылдыз Жумагулова.

По ее словам, в отличие от изначального списка, утвержденного в 2003 году, новый перечь был с прошлого года разделен на лекарства и медпрепараты.

- Хочу сразу напомнить, что 2 августа 2017 года принято три закона, которые вывели из данного списка БАДы. На данный момент в перечень входит 403 наименования. Совершенно новых - 95, а вот исключено из прошлого списка 51. Это устаревшие лекарства или те, чья эффективность не доказана. Также стоит подчеркнуть, что он пополнился средствами от гепатита С, туберкулеза, ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний, обезболивающими, противоопухолевыми, детскими, - пояснила редакции Жумагулова.

Консультант Минздрава отметила, что включены в перечень и незарегистрированные ранее на территории КР препараты.

- Это сделано для того, чтобы адвокатировать их присутствие на маленьком фармрынке республики. Ведь не все компании заинтересованы в их регистрации. Но если лекарство включено в список, то является приоритетным. Глядя на него, они будут вынуждены ввозить его сюда. Тем более, что на его основе формируются все больничные списки, по которым идет закупка средств. Скажем, человек поступил в кардиологию или инфекционную больницу, ему или его родственникам уже не придется бегать в поисках необходимых лекарств, - подчеркнула Жумагулова.

Что касается возмещения денег, то это касается, к сожалению, не всех препаратов. Список формируется на основе перечня НПЖВЛ по программе госгарантий "Возмещаемых лекарств".

- Его также недавно пересмотрели. На данный момент в него включены 55 препаратов, которые государство оплачивает пациентам из бюджета. Конечно, число небольшое, но все лекарства государство попросту не потянет финансово. Ведь то же лекарство для лечения гепатита С достаточно дорогостоящее, - заметила Жумагулова.

Представитель лекарственной отрасли Минздрава уточнила, что самое важное - ведомство и государство потихоньку начинает регулировать цены на фармрынке.

- Уже создана рабочая группа по жизненно-важным препаратам, и в скором времени она предоставит отчет, как будет происходить этот процесс. Это очень значимо, так как в стране нет муниципальных аптек и на протяжение двадцати лет все они находятся в частных руках, - резюмировала Жылдыз Жумагулова.