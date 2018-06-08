Суд об отмене экстрадиции казахского гражданина перенесен из-за ГКНБ

ГКНБ не отпустил Мурата Тунгишбаева в суд, где сегодня, 8 июня, должно было состояться обжалование приговора Генпрокуратуры о его экстрадиции. Об этом редакции VB.KG сообщил адвокат казахского блогера Нурбек Токтакунов.

- Судебное заседание было перенесено на 19 июня. В связи с тем, что мой подзащитный Тунгишбаев не был доставлен на процесс сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Как оказалось, полномочия по вопросам передвижения арестованного до сих пор не переданы суду. Хотя этого требует закон. Видимо, это связано с незнанием прокурорскими работниками юридических норм. Или ГКНБ вовсю препятствует защите прав и свобод казахского гражданина, - рассказал Токтакунов.

В настоящее время Тунгишбаев находится в СИЗО-1 г. Бишкек. Он был задержан в Кыргызстане на основании запроса генпрокуратуры Республики Казахстан. На родине казахстанского активиста обвиняют сразу по нескольким статьям - 266 УК РК и 405 ч.2 УК РК.

Как ранее отмечали правозащитники, по первой статье Мурат Тунгишбаев не может быть привлечен к ответственности, так как в уголовном кодексе Кыргызстана нет ее аналога.

По поводу второй статьи высказался Омбудсмен Кубат Оторбаев.

- ст. 405 ч.2 УК РК гласит: "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".

Необходимо отметить, что под запрещенным движением подразумевается движение "Демократический выбор Казахстана", которое запрещено решением суда Республики Казахстан от 13 марта 2018 года. Однако с 2014 года Мурат Тунгишбаев не бывал в Казахстане. Таким образом, описанные следствием действия Тунгишбаева, если они и имели место, могли быть совершены им только на территории Кыргызской Республики.

В соответствии со ст. 8 Уголовного кодекса Республики Казахстан: "1. Граждане Республики Казахстан, совершившие уголовное правонарушение за пределами РК, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого оно было совершено…".

Часть 2 ст. 405 УК Республики Казахстан соответствует части 3 статьи 299-1 УК Кыргызской Республики. Однако движение "ДВК" на территории Кыргызстана не признано экстремистским, в связи с чем, принципиально невозможно образование какого-либо состава преступления, даже если Тунгишбаев и взаимодействовал с этим движением, - говорится в сообщении аппарата Омбудсмена.

Учитывая все обстоятельства, Омбудсмен Кыргызстана также против выдачи казахским властям Мурата Тунгишбаева. Тем более, что последний просит в нашем государстве политического убежища.