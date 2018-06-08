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В Молдовановке осужденные за экстремизм совместили голодовку с Орозо

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- Виктория Григоренко
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В Молодовановке официально заявили о голодовке 59 осужденных за экстремизм и терроризм, 10 зашили себе рот. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

Примечательно то, отметила представитель ГСИН, что ранее они держали Орозо и отказывались от приема пищи в дневное время.

- В прошлом году во время мусульманского поста они также объявляли голодовку и выдвигали похожие требования. Складывается впечатление, что это становится некой "традицией" заключенных, - прокомментировала ситуацию Сабатарова.

В ГСИН подчеркнули, что ультиматум осужденных колонии незаконен: они требуют изменить режим содержания с камерного типа на усиленный, а также не содержать их, как того предполагают нормы закона, в закрытых камерах, - пояснила Сабатарова.

Пресс-секретарь уточнила, что соответствующие службы, в том числе Комитет по борьбе с пытками, уже информирован о происходящем в ИК в Молдовановке.

- Сейчас с заключенными работают психологи, - добавила Элеонора Сабатарова.

URL: https://www.vb.kg/371370
Теги:
голодовка, колонии, Орозо айт, ГСИН
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