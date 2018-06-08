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ГКНБ утверждает, что бомбы в здании нет, но оцепление не сняли

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- Виктория Григоренко
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Граждане написали в соцсетях, что силовики оцепили здание ТЦ VEFA, предположив, что речь идет о заложенном взрывном устройстве.

Однако в ГКНБ утверждают, что это учения Госкомитета нацбезопасности.

"Опасаться не стоит. Это лишь занятия по реагированию на подобные ситуации", - заверили в ГКНБ.

При этом на вопрос редакции, снято ли оцепление ТЦ, в ведомстве отвечать отказались.

Стоит напомнить, что только за последние пару месяцев ГКНБ сообщало о нескольких телефонных звонках с сообщениями о заложенной бомбе.

Однако по сей день объявленные в розыск телефонные террористы так и не были найдены.

URL: https://www.vb.kg/371371
Теги:
бомба, ГКНБ
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