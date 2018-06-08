В Кыргызстан из Казахстана пытались незаконно ввезти 2500 тонн ГСМ

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 08 июня 2018 г. на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" пограничный наряд задержал 3-х граждан Кыргызской Республики, которые пытались без соответствующих документов ввезти из Казахстана в Кыргызстан около 2500 тонн ГСМ.

В ходе досмотра трех транспортных средств, прибывших в пункт пропуска, в багажнике и под приборной панелью легковой автомашины, а также в грузовом отсеке грузового транспортного средства и багажном отсеке автобуса были установлены дополнительные баки для перевозки ГСМ.

При этом у граждан Кыргызстана отсутствовали документы на топливо.

После составления соответствующих документов задержанные и изъятые ГСМ были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД.

В этот же день военнослужащими пункта пропуска "Чон-Капка-автодорожный" были задержаны 2 нарушителя режима государственной границы.

В соответствии со ст. 389-3 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности задержанные выплатили административный штраф.