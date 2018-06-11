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Финпол прокомментировал ситуацию с "Каз Минералз Бозымчак"

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- Марина Осипова
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В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики проводятся соответствующие мероприятия по ранее возбужденному уголовному делу в отношении ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак", которому в ходе проверки была доначислена спорная сумма в размере свыше 55 миллионов сомов. Об этом VB.KG сообщили в Финполе.

В ведомстве отметили, что первое судебное заседание по данному вопросу должно состояться в июле. Ранее на депозитный счет ГСБЭП были внесены денежные средства в размере 55 миллионов 694 тысячи 283 сомов до решения вопроса в судебном порядке.

"Ключевой задачей Финансовой полиции является обеспечение внутренней экономической безопасности государства, формирование благоприятного инвестиционного климата, соблюдение и защита прав инвесторов.

Компания "КАЗ Минералз Бозымчак" является одним из крупнейших инвесторов, выполняет свои обязательства в полном объеме. Все вопросы, связанные с ее деятельностью, будут решаться исключительно в правом поле в рамках существующего законодательства Кыргызской Республики", - прокомментировали в Финполе ситуацию, связанную с предприятием.

URL: https://www.vb.kg/371382
Теги:
горнодобывающий сектор, налоги, Финполиция
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