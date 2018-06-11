Если вы пропустили: с кем встречался Жээнбеков в Китае

Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял участие в саммите ШОС в Пекине КНР. В рамках мероприятия Китай передал Кыргызстану председательство в ШОС.

На саммите главы государств обозначили планы будущего развития данной организации.

В своем выступлении президент КР подчеркнул, что за прошедший год проделана большая работа по адаптации Организации к новому формату работы, согласованы организационные, финансовые и юридические аспекты деятельности ШОС в расширенном составе

Глава Жээнбеков пояснил, что республике необходимо изучить проекты по созданию на пространстве ШОС специальных сельскохозяйственных технологических парков, с применением новейших технологий производства и глубокой сельхозпереработки.

"Мы выступаем за скорейшее создание финансовых механизмов организации - Банка развития и Фонда развития ШОС, и предлагаем продолжить процесс обсуждения и согласования вопроса учреждения Банка ШОС на территории Кыргызстана. Плюс принимать практическому сопряжению "Одного пояса - одного пути" с Евразийским экономическим союзом. Особенно КР интересует скорейший запуск проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая существенно повысит транзитный и экспортный потенциал стран ШОС", - уточнил Жээнбеков.

По итогам заседания ШОС председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что стороны пришли к единогласному решению усилить сотрудничество в борьбе с тремя силами зла, а также в торгово-экономической, инвестиционной и других вопросах регионального сотрудничества в целях создания условий для всестороннего развития и мира.

"Мы выразили готовность помогать Кыргызстану в проведении саммита в следующем году и оказать всестороннюю поддержку в исполнении роли председателя ШОС", - напомнил Си Цзиньпин.

В ходе мероприятия президент КР провел ряд двусторонних встреч с лидерами Индии, Китая и Монголии.

Так глава последнего государства Халтмаагийн Баттулгой выразил надежду, что Кыргызстан откроет свое диппредставительство в их стране. Он также принял приглашение Сооронбая Жээнбекова посетить Всемирные игры кочевников.

В ходе этой встречи состоялся обмен мнениями о развитии парламентской демократии. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, развития двусторонних торгово-экономических отношений.

А вот глава Индии Нарендра Моди заметил, что "выбранный Кыргызстаном путь демократии является примером и вдохновением для многих стран мира".

В свою очередь, Сооронбай Шарипович пояснил, что КР приветствует предстоящий визит министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж в Кыргызстан в августе 2018 года.

"Приоритетными направлениями сотрудничества для наших стран являются сферы гидроэнергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и внедрения информационных и коммуникационных технологий в деятельность государственных органов", - напомнил Жээнбеков.

Но наиболее плодотворными в плане двустороннего сотрудничества были встречи главы КР с китайскими представителями.

Так глава Сооронбай Шарипович ознакомился с сельскохозяйственными достижениями госорганов КНР, посетил завод по производство электромобилей и провел встречу с представителями ООО "Китайская железнодорожная строительная корпорация" (CRCC) и компанией "China Railway Group Co.Ltd".

Особо президент КР акцентировал важность для Кыргызстана запуска проекта строительства железной дороги, которая существенно повысит транзитный и экспортный потенциал стран ШОС.

Всего в ходе визита президента КР в Пекин подписан ряд документов: соглашение, по выделению КНР Бишкеку безвозмездной помощи в 450 млн юаней, меморандум между таможенными службами государств-членов ШОС об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ, по реализации Программы сотрудничества в сфере туризма на период 2019–2020 годы, меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках организации в области микро-, малого и среднего предпринимательства, Циндаоская декларация Совета глав государств ШОС по сотрудничеству, программы по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–2021 годы, а также документ о продовольственной безопасности и упрощению процедур торговли.

Завершая визит Сооронбай Жээнбеков подчеркнул представителям СМИ, что удовлетворен итогами своей поездки в Поднебесную.

"В 2019 году мы все вместе с вами встретим участников Саммита ШОС в Бишкеке", - заключил Жээнбеков.

Напомним, в саммите приняли участие: председатель Китая Си Цзиньпин, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Пакистана Мамнун Хусейн, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди. В качестве стран-наблюдателей на нем присутствовали руководители Афганистана, Белоруссии, Монголии и Ирана.