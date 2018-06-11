Пресечена попытка ввоза в Кыргызстан контрабандных медикаментов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 10 июня 2018 г. на КПП "Каинды-железнодорожный" была пресечена попытка незаконного ввоза из России в Кыргызстан лекарственных препаратов.

Во время оформления рейса 18, следовавшего по маршруту "Москва - Бишкек", пограничники КПП "Каинды-железнодорожный" совместно с сотрудниками СБНОН УВДТ МВД обнаружили 4 коробки с лекарственными препаратами неизвестного происхождения и с разными логотипами. Коробки с медикаментами были спрятаны в купе вагона между потолком и крышей.

После составления соответствующих документов обслуживающий персонал вагона и изъятые медикаменты были переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.