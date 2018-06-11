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Пресечена попытка ввоза в Кыргызстан контрабандных медикаментов

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 10 июня 2018 г. на КПП "Каинды-железнодорожный" была пресечена попытка незаконного ввоза из России в Кыргызстан лекарственных препаратов.

Во время оформления рейса 18, следовавшего по маршруту "Москва - Бишкек", пограничники КПП "Каинды-железнодорожный" совместно с сотрудниками СБНОН УВДТ МВД обнаружили 4 коробки с лекарственными препаратами неизвестного происхождения и с разными логотипами. Коробки с медикаментами были спрятаны в купе вагона между потолком и крышей.

После составления соответствующих документов обслуживающий персонал вагона и изъятые медикаменты были переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

URL: https://www.vb.kg/371390
Теги:
железная дорога, контрабанда, лекарства, Погранслужба
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