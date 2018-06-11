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В Кыргызстан приходит настоящая летняя жара

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- Виктория Григоренко
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Сегодня, 11 июня, в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16 - 18, днем 27 - 29. Об этом сообщает МЧС КР.

"12 по 15 июня также ожидаются осадки, но только в горах. В зоне земледелия преимущественно ясная погода. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха 12-13 мая: ночью 18 - 20, днем 32 - 34", - подчеркнули в ведомстве.

В МЧС уточнили, что с четверга в Кыргызстане ожидается повышение температуры воздуха до 35 градусов и выше.

URL: https://www.vb.kg/371396
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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