Экстремисты на зоне требуют предоставить им сотовые телефоны

На данный момент они едят лишь еду, которую приносят им родственники. В дневное время они от госпищи отказываются. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

"Девять заключенных по-прежнему ходят с зашитыми ртами. Условия те же – изменение условий содержания с закрытого на лагерный тип, а также разрешение на пользование мобильными телефонами. Однако в этой колонии отбывают наказание виновные за экстремизм и терроризм. В настоящий момент медицинская помощь никому из осужденных не потребовалась. С ними работают психологи. Примечательно, что сами заключенные говорят, что держат Орозо", - добавили в ГСИН.

Напомним, в прошлую пятницу 59 заключенных колонии в Молдовановке выдвинули требования по изменению условий содержания и начали голодовку. Десять из них зашили себе рот клипсой.