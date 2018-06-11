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Экстремисты на зоне требуют предоставить им сотовые телефоны

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- Виктория Григоренко
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На данный момент они едят лишь еду, которую приносят им родственники. В дневное время они от госпищи отказываются. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

"Девять заключенных по-прежнему ходят с зашитыми ртами. Условия те же – изменение условий содержания с закрытого на лагерный тип, а также разрешение на пользование мобильными телефонами. Однако в этой колонии отбывают наказание виновные за экстремизм и терроризм. В настоящий момент медицинская помощь никому из осужденных не потребовалась. С ними работают психологи. Примечательно, что сами заключенные говорят, что держат Орозо", - добавили в ГСИН.

Напомним, в прошлую пятницу 59 заключенных колонии в Молдовановке выдвинули требования по изменению условий содержания и начали голодовку. Десять из них зашили себе рот клипсой.

URL: https://www.vb.kg/371399
Теги:
голодовка, ГСИН
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
11.06.2018, 16:43
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 2
Комментариев: 45

Никаких уступок тем кто сидит там. Пусть отходят в мир иной. 

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