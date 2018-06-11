Овощи и фрукты из Кыргызстана в Россию отправляют таджики?

Причем их логистике и монополии на рынках РФ даже без членства в ЕАЭС можно лишь позавидовать

Сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыс Жумаканов заявил, что "на юге почти нет предприятий, экспортирующих на рынки ЕАЭС".

"По республике насчитывается 19 лабораторий. У двух - национальный статус", - пояснил он.

На это "южный" эксперт по грузоперевозкам Бакыт Молодожанов заявил, что руководитель Госветинспекции наглядно демонстрирует подобными заявлениями, что не владеет ситуацией.

- На юге очень много плодовых садов, фрукты с которых как раз и идут на экспорт в Россию и другие государства. Да и овощи неплохо грузят фермеры в сезон. Так что экспорт в южном регионе налажен неплохо. Вот только сертифицировать свою продукцию в лабораториях для многих из них попросту затратно. Например, декхан Джалал-Абада, вырастивший прекрасный урожай черешни, вряд ли повезет его на анализ в Ош за 300-400 километров. Да и вызывать на дом специалиста по сертификации очень дорого. Вот тут ему "на выручку" приходят бизнесмены с Таджикистана. Они покупают кыргызстанский товар по цене, устраивающей производителей, причем оплачивая это "налом". А затем через свою республику, даже не являясь членами ЕАЭС, отправляют на рынки России. Причем их логистика в экспорте совершенствуется ежегодно. Поэтому чему удивляться, что таджики "подмяли" почти все плодоовощные рынки РФ под себя? – подчеркнул VB.KG Молдожанов.

Что же касается лабораторий, то территория юга городом Ош не ограничивается, как предполагают госорганы. Та же Баткенская и Джалал-Абадская область весьма обширны, и имеющихся на данный момент лабораторий для всех явно маловато, считает эксперт.

- За последние пару лет на строительство таких центров по сертификации продукции выделялось огромное количество средств как по линии Европейского союза, так и России. Столько, что, на мой взгляд, они должны быть практически в каждом селе. Сейчас же их единицы, и это создает проблемы, - заключил Бакыт Молдожанов.