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КР установил дипотношения с Федерацией Сент-Китс и Нивис

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8 июня 2018 года в г. Лондон (Великобритания), Посол Кыргызской Республики Г. Искакова и Верховный Комиссар Федерации Сент-Кристофер и Невис Кевин М.Айзак подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

В документе Стороны подтверждают свое намерение строить двусторонние отношения в соответствии с Уставом ООН, положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.

После церемонии подписания Посол Г.Искакова и Верховный Комиссар Кевин М.Айзак выразили уверенность в том, что установление дипломатических отношений будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Федерацией Сент-Кристофер и Невис, в том числе в рамках международных организаций.

Справочно: Федерация Сент-Кристофер и Невис, также известная как Федерация Сент-Китс и Невис – государство в восточной части Карибского моря.

Площадь страны – 261 км², население – чуть более 50 тысяч (2016 г.). Столица – Бастер (Basseterre), официальный язык – английский; денежная единица – Восточно-карибский доллар. Традиционные отрасли хозяйства Сент-Кристофера и Невиса – сельское хозяйство и туризм. ВВП на душу населения составляет 16 тыс. долл. США в год (2018 г.)

Является членом ООН и ВТО.

URL: https://www.vb.kg/371405
Теги:
МИД
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
11.06.2018, 16:52
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