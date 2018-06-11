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Аэропорт "Манас" запускает "маршрутки" для бишкекчан и гостей столицы

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- Виктория Григоренко
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" совместно с компанией ОсОО "Дас-Транс" запустил шаттл-басы "Аэроэкспресс", которые следуют по двум направлениям: южный экспресс: аэропорт "Манас" – 12 мкр и восточный экспресс: аэропорт "Манас" – ж-м "Кок-Жар". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "МАМ".

"Одним из приоритетов развития Кыргызстана является туризм. Руководство страны поставило задачу перед всеми министерствами и ведомствами о всемерной поддержке развития этой отрасли. В связи с чем, для перевозок иностранных туристов и местного населения с аэропорта в столицу организован шаттл-бас "Аэроэкспресс". Планируется также запустить экспрессное сообщение от Международного аэропорта "Манас" до села Бостери в Иссык-кульской области", - пояснили в "МАМ".

По данным ведомства, перевозки осуществляются на комфортабельных VIP микроавтобусах марки Mercedes-Benz Sprinter последних годов выпуска.

"Полностью переоборудованных по международным нормам для перевозки пассажиров и их багажа. Автотранспортные средства шаттл-бас "Аэроэкспресс" оснащены максимальным комфортом, а именно: кондиционирование салона, откидные сиденья, TV и т.д. Стоимость проезда в них составит 120 сомов. Причем работать они будут с интервалом в 30 минут 24 часа в сутки", - подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что за 4 месяца текущего года ОАО "МАМ" обслужило 1 миллион 72 тысячи 347 пассажиров, из которых международными авиалиниями воспользовались 671 056.

URL: https://www.vb.kg/371406
Теги:
аэропорт, транспорт, туризм, Бишкек
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Комментарии
зап/части для ТНВД -
11.06.2018, 16:43
Карма: +1
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 3

хорошо бы в центре города остановки сделать

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