В Узгенском районе избит очередной "жених". Милиция начала вводить меры

В Узгенском районе Ошской области проводится паспортная проверка. Сотрудники управления внутренних дел начали обход домов на предмет выявления незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия. Об этом "Вечерке" сообщили в УВД Ошской области.

Отметим, причиной усиленной службы правоохранительных органов стало очередное избиение парня, приехавшего из другого села на "сватовство" к девушке.

- 2 июня 23-летний парень из Кара-Суйского района по согласию родителей приехал знакомиться к девушке из села Узгенского района (в интересах следствия село не указывается – ред.). Но его избили местные жители. Сам потерпевший в милицию обращаться не хотел. Нам поступила оперативная информация о том, что его запугали и даже вымогали деньги. Сейчас эти факты выясняются. Вчера мы приняли заявление об избиении. Молодому человеку назначена судмедэкспертиза, - рассказал пресс-секретарь УВД Женишбек Аширбаев.

С его слов, избивающих было семеро. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 234 "Хулиганство". Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС УВД Узгенского района. Со стороны следственных органов проводятся необходимые мероприятия по задержанию остальных причастных к преступлению.

- Подобный случай уже не первый, когда приезжих "женихов" избивают односельчане "невесты". Недавно ЧП произошло в Ноокатском районе – в результате драки один парень скончался. Сейчас милиция проводит профилактические мероприятия, разъяснительные беседы с населением. В Узгенский район дополнительно отправлены опытные сотрудники УВД Ошской области. Они будут ходить по домам и проверять паспорта. Кроме того есть информация, что в указанном районе у жителей незаконно хранится оружие и другие запрещенные предметы. Всё это мы будем проверять, - заявил Женишбек Аширбаев.

Он также подчеркнул, что в ходе мероприятия к ответственности будут призываться органы местной власти, квартальные комитеты, соцработники. Из-за их попустительства в том числе, происходят подобные происшествия, считают в УВД.