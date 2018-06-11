Новые линейки пакетов "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" от MegaCom

Компания MegaCom запускает новые республиканские линейки пакетов "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" с безлимитным ночным интернетом и внушительными объемами дневного интернета, а также включенными внесетевыми минутами в каждом пакете.

Выгодные пакеты были разработаны специалистами компании с учётом пожеланий и растущих потребностей абонентов мега-сети. Каждый может подобрать для себя выгодный пакет с необходимым объёмом дневного интернета, получив при этом бесплатные минуты внутри и вне сети.

Пакеты "Элдик S/M/L":

Если вы очень активно пользуетесь интернетом, а также любите смотреть мобильное ТВ, остановите свой выбор на одном из пакетов "Элдик S/M/L + TV":

Приятным бонусом для подключения новой линейки пакетов станет запуск выгодной акции от MegaCom, которая дарит возможность абонентам БЕСПЛАТНО менять внесетевые минуты на мобильный 4G-интернет. Теперь, использовав все включенные в основной тариф мегабайты интернета, абоненты могут не волноваться – достаточно совершить обмен посредством набора USSD-комбинации *678*678*Y#вызов, либо отправив SMS на номер 678 с текстом <678*Y> или <678#Y>, где Y – количество внесетевых минут, кратное 5.

Курс обмена: 5 минут вне сети = 1 Гб в 4G.

Успейте воспользоваться предложением - срок действия акции до 10 июля 2018 года.

Более детальную информацию о новой линейке пакетов и акции можно узнать на официальном сайте megacom.kg.