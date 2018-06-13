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Депутат ЖК КР: на 4900 сомов в месяц выжить можно, прожить нельзя

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- Оксана Гут
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Кыргызстанцам не стоит поднимать уровень прожиточного минимума. Такое мнение высказала завотделом статистики домашних хозяйств Нацстаткома Галина Самохлеб.

В беседе с VB.KG статистик объяснила свою позицию.

- Прожиточный минимум это всего лишь ориентир. То есть мы говорим, что прожить на 4900 сомов в месяц одному человеку можно, но это не норма, к которой надо стремиться при установлении заработной платы, пенсии или пособия. Не думаю, что ее нужно увеличивать. Порог может оставаться таким же. Лучше пересмотреть стандарты. К примеру, ежемесячный доход трудящегося, у которого на обеспечении малолетние дети, должен превышать прожиточный минимум в три раза. Иными словами, прописать в законе не то, что размер зарплаты должен быть больше прожиточного минимума, а во сколько раз больше, - отметила Галина Самохлеб.

В Нацстаткоме также пояснили, из чего складывается этот самый прожиточный минимум.

- 4900 сомов в месяц это средний показатель. Мы же высчитываем сумму по каждому региону и каждой категории населения: дети, пенсионеры, работающие, мужчины, женщины. В 2009 году постановлением правительства был утвержден норматив минимальных потребностей гражданина. В его составлении участвовали и Нацстатком, и Минсоцразвития, и Профсоюзы, и Минздрав. Лаборатория питания предоставила данные о том, какие продукты и в каком количестве в месяц должен потреблять человек в зависимости от пола, возраста и местонахождения. На основании чего мы каждый квартал высчитываем стоимость этой продовольственной корзины и прочих минимальных трат, - рассказала завотделом статистики домашних хозяйств.

В сумму прожиточного минимума входят: 65% - продовольственные товары, 17% - услуги, 16% - непродовольственные товары, 2% - налоги.

Как оказалось, этот показатель никто не утверждает. Правда, у Министерства труда и соцразвития есть полномочия на пересмотр данного норматива. Однако пока такой инициативы не было.

"Вечерка" решила обратиться к законодателям с вопросом – не пора ли обновить принципы расчета прожиточного минимума. Ведь с момента принятия постановления прошло 9 лет, потребность кыргызстанцев как в еде, так и в услугах выросла.

- Вот вы спросили, и я подниму этот вопрос на комитете. Возможно, действительно, Жогорку Кенешу стоит утверждать этот вопрос как один из структурных показателей. Прожить на 4900 в месяц нельзя - выжить можно. Конечно, хотелось бы, чтобы прожиточный минимум в нашей стране был больше. Но, к сожалению, мы мало заботимся о народе. Нам сейчас коррупционные дела важнее, а кому-то просто кушать хочется. Сейчас государство прикладываем много усилий на борьбу с богатыми. А надо экономику выстраивать иначе - чтобы было меньше нищих, - поделился своим мнением с "Вечеркой" член комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам Акылбек Жапаров.

Как именно сократить количество нищих в Кыргызстане, парламентарий не уточнил.

От редакции напомним, в стране около трети населения находится за чертой бедности. И только одна пятая часть всех кыргызстанцев, по данным Нацстаткома, не испытывает финансовые трудности.

URL: https://www.vb.kg/371415
Теги:
зарплата, правительство, Жогорку Кенеш, Министерство социального развития, Нацстатком
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