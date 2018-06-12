Газификация Кыргызстана. Где в 2018 году появится доступ к голубому топливу

Сегодня в городе Токмак состоится торжественная церемония подачи газа. Более 5 тысяч жителей получат доступ к экологическому топливу. Об этом заявили в ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Редакция VB.KG выяснила, как проходит обеспечение населения Кыргызстана голубым топливом после передачи ОАО "Кыргызгаз" ОсОО "Газпрому".

В январе 2015 года распоряжением Правительства была принята генеральная схема газификации страны до 2030 года. О деталях "Вечерке" рассказал завотделом топлива, газа и теплоснабжения при ГКПЭН КР Тулеген Садабаев:

- С 2016 года начаты полномасштабные строительно-монтажные работы по Чуйской области. Были спроектированы 47 км распределительных сетей. Газом обеспечены 2100 домохозяйств. В общем, на проектно-взыскательные, строительно-монтажные работы и приобретение технического оборудования выделено 5,9 млрд сомов. За указанный год в Кыргызстан поступило 263 млн куб.м. голубого топлива, - сообщил Тулеген Садабаев.

Что касается 2017 года:

- С июня начаты работы на 13 объектах в Бишкеке, Чуйской и Ошской области. В частности, в шести жилмассивах – Кок-Жар, Ала-Тоо, Колмо, Кара-Жыгач, Ак-Ордо, Арча-Бешик, Ак-Орго. Также в селе Сокулук, селе Люксембург, городе Кант, Токмак и Кара-Балта. Общая протяженность распредсетей составила 350 км. Всего газа поступило в 2017 году 283 млн куб.м. Инвестирование составило 6,2 млрд сомов, - отметил респондент и продолжил.

- На 2018 год запланировано 31 инвестиционный проект. Планируется завершить реконструкцию провода ГРС-2, строительство распредсетей на 9 объектах города Бишкек и в селе Сокулук, город Кант, село Люксембург. Кроме того, будут проведены берегоукрепительные работы через реку Сокулук. На текущий год заложено 2 млрд 755 млн сомов инвестиций вместе с капитальными вложениями. За прошедшие три месяца поступило 332 млн куб.м. газа.

Всего в период с 2014 по текущее время в газовую отрасль Кыргызстана вложено 21 млрд сомов, заявил завотделом топлива, газа и теплоснабжения.

Как подчеркнул чиновник, в приоритете обеспечение голубым топливом населения Бишкека, Чуйской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областей. С оставшимися Иссык-Кульской, Нарынской и Баткенской областями существуют определенные трудности. Эти регионы получат доступ к благам цивилизации несколькими годами позже и за счет автономной газификации, заключил Тулеген Садабаев.