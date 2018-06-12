Погода
$ 68.20 - 68.50
€ 80.17 - 80.90

Газификация Кыргызстана. Где в 2018 году появится доступ к голубому топливу

723  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в городе Токмак состоится торжественная церемония подачи газа. Более 5 тысяч жителей получат доступ к экологическому топливу. Об этом заявили в ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Редакция VB.KG выяснила, как проходит обеспечение населения Кыргызстана голубым топливом после передачи ОАО "Кыргызгаз" ОсОО "Газпрому".

В январе 2015 года распоряжением Правительства была принята генеральная схема газификации страны до 2030 года. О деталях "Вечерке" рассказал завотделом топлива, газа и теплоснабжения при ГКПЭН КР Тулеген Садабаев:

- С 2016 года начаты полномасштабные строительно-монтажные работы по Чуйской области. Были спроектированы 47 км распределительных сетей. Газом обеспечены 2100 домохозяйств. В общем, на проектно-взыскательные, строительно-монтажные работы и приобретение технического оборудования выделено 5,9 млрд сомов. За указанный год в Кыргызстан поступило 263 млн куб.м. голубого топлива, - сообщил Тулеген Садабаев.

Что касается 2017 года:

- С июня начаты работы на 13 объектах в Бишкеке, Чуйской и Ошской области. В частности, в шести жилмассивах – Кок-Жар, Ала-Тоо, Колмо, Кара-Жыгач, Ак-Ордо, Арча-Бешик, Ак-Орго. Также в селе Сокулук, селе Люксембург, городе Кант, Токмак и Кара-Балта. Общая протяженность распредсетей составила 350 км. Всего газа поступило в 2017 году 283 млн куб.м. Инвестирование составило 6,2 млрд сомов, - отметил респондент и продолжил.

- На 2018 год запланировано 31 инвестиционный проект. Планируется завершить реконструкцию провода ГРС-2, строительство распредсетей на 9 объектах города Бишкек и в селе Сокулук, город Кант, село Люксембург. Кроме того, будут проведены берегоукрепительные работы через реку Сокулук. На текущий год заложено 2 млрд 755 млн сомов инвестиций вместе с капитальными вложениями. За прошедшие три месяца поступило 332 млн куб.м. газа.

Всего в период с 2014 по текущее время в газовую отрасль Кыргызстана вложено 21 млрд сомов, заявил завотделом топлива, газа и теплоснабжения.

Как подчеркнул чиновник, в приоритете обеспечение голубым топливом населения Бишкека, Чуйской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областей. С оставшимися Иссык-Кульской, Нарынской и Баткенской областями существуют определенные трудности. Эти регионы получат доступ к благам цивилизации несколькими годами позже и за счет автономной газификации, заключил Тулеген Садабаев.

URL: https://www.vb.kg/371421
Теги:
газ, Кыргызстан, Газпром, Кыргызгаз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  