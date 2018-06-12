Оружие в детском шкафу, похищения, убийства... Чем живут ОПГ Кыргызстана?

Служба криминальной милиции МВД проводит комплексные мероприятия по предупреждению и пресечению проявлений организованной преступности, привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся разбоями, грабежами, вымогательствами, а также совершивших иные тяжкие преступления.

За 5 месяцев 2018 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий за совершение различных преступлений задержаны и привлечены к ответственности 120 субъектов организованной преступности. Задержаны 12 лиц, состоящих на оперативном учете как члены ОПГ, и находившихся в розыске за совершение преступлений. Из незаконного оборота у субъектов организованной преступности изъято более 6 единиц огнестрельного оружия и свыше 70 боеприпасов. Среди задержанных лиц четверо имеют высокий статус в криминальной среде.

С мая месяца текущего года активизирована работа, направленная на противодействие организованной преступности. Сотрудниками 3-го управления СКМ МВД Кыргызской Республики с начала мая 2018 года и по настоящее время задержаны 11 членов ОПГ, подозреваемых в совершении 16 преступлений, в том числе убийство-1, разбой-2, вымогательство – 3, незаконное хранение оружия – 3, и др. Раскрыто ряд резонансных преступлений.

- В середине мая 2018 года сотрудниками 3-управления СКМ МВД совместно со следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек, в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по признакам ст.168 ч.2 УК КР, произведен обыск по адресу в г.Бишкек, где проживает гражданин К.Р. 1987 г.р., который является водителем-телохранителем лидера одной из ОПГ.

В ходе проведения обыска в детской комнате внутри шкафа с нарушением условий хранения обнаружено и изъято нарезное оружие марки "Сайга-410" с двумя магазинами и 15 патронами, кроме этого обнаружены и изъяты металлический кастет и складной нож. При личном досмотре у гр.К.Р. в барсетке обнаружен и изъят пистолет марки ИЖ-71 (нарезной), принадлежащий одной из частных охранных фирм. На основании собранных материалов по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.241 ч.4 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК КР. Ведется расследование.

- Оперативниками 3-управления Службы криминальной милиции (СКМ) МВД задержаны участники преступной группы, занимашиеся грабежом и разбойными нападениями на иностранных граждан. В мае текущего года сотрудниками криминальной милиции раскрыты ряд преступлений, совершенных осенью прошлого и зимой текущего года. В ноябре 2017 года в Бишкеке трое неизвестных лиц азиатской внешности в возрасте примерно 28-35 лет, ворвались в офис фирмы, где угрожая физической расправой, избили работников и завладели сумкой, принадлежащей гражданам КНР, в которой находились крупное количество денежных средств, и ключи от автомобиля.

В январе 2018 года эти же грабители совершили нападение снова, где ночью в 8 мкр столицы, угрожая пистолетом, завладели сумкой, в которой находились дорогие телефоны и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудниками 3-го управления СКМ МВД проводился комплекс оперативно следственных мероприятий, в результате которых был установлен один из подозреваемых лиц, который состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок.

В середине мая в Cокулукском районе по месту жительства подозреваемого проведен обыск, где обнаружено огнестрельное оружие – пистолет, а также ранее похищенные из офиса ключи с брелоком от автомашины. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО-1 г.Бишкек. Кроме этого задержан также соучастник преступления, обладающий в криминальном мире статусом "смотрящий". Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

- Сотрудниками криминальной милиции была получена оперативная информация, что некая преступная группа занимается вымогательством и другими противоправными действиями. Выяснилось, что злоумышленники уже продолжительное время, путем угрозы применения насилия и расправы, вымогают у гражданина денежные средства в сумме 50 000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Свердловского района г. Бишкек и возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.170 ч.3 (Вымогательство) УК Кыргызской Республики. Сотрудниками СКМ МВД КР проведена спецоперация, направленная на обезвреживание и задержание преступной группы с поличным. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий во время получения денежных средств в сумме 100 000 сомов задержаны:

- гражданин О.А. 1975 г.р., житель Кеминского района, состоящий на учете МВД как член различной преступной группы, поддерживает тесную связь с членами других организованных преступных группировок. В отношении задержанного лица избрана мера пресечения содержание под стражей в СИЗО-1 г. Бишкек.

- гражданин А.Б.1958 г.р., проживающий в г.Бишкек, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за вымогательство, подделку документов, мошенничество.

- В начале мая текущего года сотрудники ГСИН при ПКР задержали гражданина М.Б. 1991 г.р., который совершил переброс свертков с веществом со специфическим запахом конопли на территорию учреждения. По данному факту следственное управление ГСИН возбудило уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.247 ч.2 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотиков с целью сбыта) УК КР.

К расследованию данного преступления подключились оперативники СКМ МВД. В ходе проведения дополнительных оперативно-следственных мероприятий установлена причастность к данному преступлению гражданина Т.А. 1994 г.р. уроженца Московского района. Указанное лицо состоит на учете МВД как член различной преступной группы, ранее судим. В ГСИН было заведено розыскное дело. В мае текущего года при проведении работ оперативно-розыскного характера сотрудники СКМ задержали подозреваемого.

- Примерно два года назад в милицию обращались граждане, которые просили принять меры в отношении трех лиц, которые в Жумгальском районе Нарынской области, на угольном месторождении, войдя в доверие обманным путем, завладели углем на крупную сумму. По всем указанным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст. 166 (Мошенничество) УК КР. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ МВД КР установлен организатор вышеуказанных преступлений, им оказался гражданин С.З. который содержится и отбывает наказание в СИЗО-1 г.Бишкек за совершение преступление других тяжких преступлений, в том числе за разбой. По данным СКМ МВД гражданин С.З. состоит на оперативном учете МВД как член различной преступной группы, поддерживает тесную связь с другими организованными преступными группировками. В настоящее время этапирован в Нарынскую область для проведения следственно-оперативных мероприятий.

- В начале февраля 2018 года в Кадамжайском районе Баткенской области неизвестным мужчиной азиатской внешности в возрасте 25-30 лет, была угнана автомашина марки "Daewoo Lanos", принадлежащая местному жителю. Данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Кадамжайского района и возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.172 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ МВД КР за совершения данного преступления был задержан гражджанин Ш.уулу З. 1993 года рождения, уроженец Кадамжайского района, состоящий на оперативном учете МВД как член различной преступной группы. Кроме того он также поддерживает тесную связь с другими ОПГ.

- В феврале 2018 года на автодороге Кадамжай-Айдаркен, у магазина автозапчастей неизвестные лица похитили денежные средства в сумме 600 000 тысяч сомов с багажника автомобиля марки "Хонда-Аккорд". По данному факту следственной службой ОВД Кадамжайского района было возбуждено уголовное дело по ст. 164 ч.3 (Кража в крупном размере) УК КР.

Сотрудниками СКМ ОВД Кадамжайского района за совершение данного преступления был задержан гражданин К.Н. 1983 г.р., состоящий на оперативном учете МВД как член различной преступной группы. Указанный гражданин ранее неоднократно судим за различные реступления. При его задержании установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят пистолет Макарова "ПМ-9мм" с 8 патронами. В настоящее время в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 г. Бишкек.

- В конце мая 2018 года в органы внутренних дел поступила информация о совершенном преступлении - похищении человека, сопряженном с вымогательством. В городе Ош неизвестные лица, представившись членами ОПГ применив физическую силу в отношении жителя Баткенской области, насильно его посадили в автомашину марки "Lexus", и после вывезли в безлюдное место. Злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения и завладели его автомашиной.

По данному факту Следственной службой МВД по Южному региону возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренного ст. 167 ч.3, (грабеж) и ст. 123 ч.2 (Похищение человека) УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках данного уголовного дела сотрудниками межрегионального управления СКМ МВД КР 22 мая 2018 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления были задержаны:

- гражданин Р.Н. 1984 г.р., житель Кара-Суйского района, состоит на оперативном учете МВД как активный член одной из ОПГ, имеет статус "положенец" в криминальной среде - гражданин М.А. 1985 г.р., житель г. Ош состоит на оперативном учете МВД как член различной преступной группы. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия.

- Оперативники Службы криминальной милиции задержали уроженца Нарынской области с огнестрельным оружием. 30 мая оперативники остановили на автодороге Бишкек - Торугарт в Кеминском районе автомашину марки "Toyota Windom" под управлением гражданина А.Т., 1986 года рождения, уроженца Нарынской области, проживающего в столице.

В ходе проверки установлено, что мужчина с апреля 2010 года незаконно хранил у себя огнестрельное оружие. Под водительским сиденьем обнаружен боевой пистолет Макарова с магазином и стертыми номерами. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование. Задержанный был заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники 3-управления Службы криминальной милиции(СКМ) МВД Кыргызской Республики задержали гражданина находящегося в розыске за совершение тяжкого преступления. В октябре 2017 года в Жумгальском районе в территориальную больницу был доставлен пятидесятивосьмилетний местный житель с ножевым ранением. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 УК Кыргызской Республики. Впоследствии, через несколько дней потерпевший скончался от полученных ран.

Подозреваемый скрывался за границей. Оперативниками 3-го управления СКМ МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия в результате которых скрывавшийся гражданин Н.Э. 1998 г.р., уроженец Нарынской области, недавно задержан на территории Чуйской области. По полученным данным задержанный имеет тесные связи с одной из организованных преступных группировок. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.