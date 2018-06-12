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"Мы собираем деньги, чтобы вылечить Гульзат Мамытбек!"

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- ВБ
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Гульзат Мамытбек - личность, совершенно однозначно, неординарная. Кого-то она восхищает, кого-то доводит до крайней степени раздражения.

Сама она себя называет саентологом-мусульманкой и мечтает сделать Кыргызстан великой страной. Каким именно образом – пока не совсем понятно, но, как говорится, мечтать не вредно.

Гульзат щедро делится со своими подписчиками видеосюжетами, в которых рассказывает о своих сумасшедших по грандиозности планах, призывает вступать в ряды ее помощников. Одно из последних видео – она с соратниками ищет пятерых активистов, которых "Гульзат и Ко" научат зарабатывать миллионы. Действо будет приурочено к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

И тут же в Сети появилось видео молодых людей из Кыргызстана. Которые задались иной целью – "Мы собираем деньги, чтобы вылечить Гульзат Мамытбек!".

Судя по реакции на прежние "подколы", Гульзат не должна обидеться на эту шутку…

URL: https://www.vb.kg/371428
Теги:
Кыргызстан, Гульзат Мамытбек, юмор
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Комментарии
Skald
12.06.2018, 13:05

Секты к хорошему не приведут

+2
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Анти
12.06.2018, 13:39

Лечить надо ее.

+2
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МоМо
12.06.2018, 13:47

Респект , ребята ! Молодцы ! Не единой политикой жив человек ! 

+2
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мэсний
12.06.2018, 15:11

))) пацаны подняли настроение..респект

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Кен
12.06.2018, 15:16

Этот на переднем плане рассмешил :-)

+2
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Тунгуч
12.06.2018, 15:33

Я не знал со студенческой скамьи.она всегда была такая неординарная....но в последнее время ее неординарность зашкаливает и становиться похожей немного на сумасшествие....все таки надо ей завести семью.муж успокоит....этот шторм! Ну а пацаны красиво сказали за нас!

+2
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Кинг
12.06.2018, 15:46

Аааааааа у меня все!!!

0
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Ayperi Tynystanova
12.06.2018, 15:50
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 52

Она вроде женой президента хотела стать, может наш взглянет на нее

+1
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sas
12.06.2018, 16:40

АнтиЛечить надо ее.

и лучше током... Ааа... Уаааа.... 

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Марианна Морозова
12.06.2018, 18:07
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Несчастная женщина (((( Она даже не понимает, того,что является ПОСМЕШИЩЕМ В ГЛАЗАХ ДРУГИХ,ЧТО ОНА ПОЗОРИТ ПРЕКРАСНУЮ КИРГИЗСКУЮ НАЦИЮ... (((

+1
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Джумабек Суйеркулов
12.06.2018, 18:38
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Марианна Морозова

Несчастная женщина (((( Она даже не понимает, того,что является ПОСМЕШИЩЕМ В ГЛАЗАХ ДРУГИХ,ЧТО ОНА ПОЗОРИТ ПРЕКРАСНУЮ КИРГИЗСКУЮ НАЦИЮ... (((

Чем бы дитя не тешилось ( саентология),лишь бы терактов не было....

0
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Джумабек Суйеркулов
12.06.2018, 18:38
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Марианна Морозова

Несчастная женщина (((( Она даже не понимает, того,что является ПОСМЕШИЩЕМ В ГЛАЗАХ ДРУГИХ,ЧТО ОНА ПОЗОРИТ ПРЕКРАСНУЮ КИРГИЗСКУЮ НАЦИЮ... (((

Чем бы дитя не тешилось ( саентология),лишь бы терактов не было....

0
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