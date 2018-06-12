Гульзат Мамытбек - личность, совершенно однозначно, неординарная. Кого-то она восхищает, кого-то доводит до крайней степени раздражения.

Сама она себя называет саентологом-мусульманкой и мечтает сделать Кыргызстан великой страной. Каким именно образом – пока не совсем понятно, но, как говорится, мечтать не вредно.

Гульзат щедро делится со своими подписчиками видеосюжетами, в которых рассказывает о своих сумасшедших по грандиозности планах, призывает вступать в ряды ее помощников. Одно из последних видео – она с соратниками ищет пятерых активистов, которых "Гульзат и Ко" научат зарабатывать миллионы. Действо будет приурочено к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

И тут же в Сети появилось видео молодых людей из Кыргызстана. Которые задались иной целью – "Мы собираем деньги, чтобы вылечить Гульзат Мамытбек!".

Судя по реакции на прежние "подколы", Гульзат не должна обидеться на эту шутку…