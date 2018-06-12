Дело Алмамбета Шыкмаматова будут расследовать заново

Сегодня Бишкекский горсуд вернул прокурорам "для восполнения пробелов следствия" дело депутата "Ата Мекен" Алманбета Шыкмаматова. Об этом VB.KG сообщили в секретариате судебного органа.

"Адвокат подсудимого направил ходатайство, указав на определенные недоработки следствия. Судья его удовлетворил. Теперь прокуроры будут заново изучать нюансы данного уголовного дела. Затем его вновь отправят на рассмотрение в первую инстанцию – Первомайский районный суд", - пояснили в ведомстве.

Напомним, 17 февраля 2017 года в отношении бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением при проведении тендера и нанесении государству материального ущерба в несколько тысяч долларов. Ранее Первомайский райсуд признал парламентария виновным и проговорил его к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов.