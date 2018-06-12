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Дело Алмамбета Шыкмаматова будут расследовать заново

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- Виктория Григоренко
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Сегодня Бишкекский горсуд вернул прокурорам "для восполнения пробелов следствия" дело депутата "Ата Мекен" Алманбета Шыкмаматова. Об этом VB.KG сообщили в секретариате судебного органа.

"Адвокат подсудимого направил ходатайство, указав на определенные недоработки следствия. Судья его удовлетворил. Теперь прокуроры будут заново изучать нюансы данного уголовного дела. Затем его вновь отправят на рассмотрение в первую инстанцию – Первомайский районный суд", - пояснили в ведомстве.

Напомним, 17 февраля 2017 года в отношении бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением при проведении тендера и нанесении государству материального ущерба в несколько тысяч долларов. Ранее Первомайский райсуд признал парламентария виновным и проговорил его к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов.

URL: https://www.vb.kg/371432
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Генеральная прокуратура, Счетная палата, Первомайский район, суд, Кыргызстан
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
12.06.2018, 16:00
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 52

И вынесут надеюсь суровое наказание, а то народ подумает, что его не посадили, чтоб он мочил бывших и эксов. Цепной пес. 

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Айбек Балкибеков
12.06.2018, 18:20
Карма: +1
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 5

И не оправдали, и не осудили. Шыкмаматов опять в подвешенном состоянии. Хотя его вина доказана, всё просто как дважды два.  Он своё авто бушное продал стране, будучи госслужащим и являясь членом тендерной комиссии по закупке авто.

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