При строительстве дома для пограничников госказне нанесен миллионный ущерб

Прокуратурой Чуйской области проведена проверка соблюдения законности при строительстве 36-квартирного жилого дома для военнослужащих Государственной пограничной службы КР в селе Новопокровка Ысык-Атинского района.

Установлено, что в январе 2017 года должностные лица Чуйского областного Управления капитального строительства, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно провели конкурс по закупке работ для строительства вышеуказанного объекта. По результатам конкурса победителем было признано ОсОО "И.", у которого проектно-сметная документация была не в полном объеме, а также без заключения уполномоченного органа. Несмотря на это с данным подрядчиком был заключен договор на сумму 47 млн 632 тыс. сомов.

В ходе строительно-монтажных работ по объекту были выявлены несоответствия между проектными и сметными объемами, в результате этого возникли дополнительные затраты бюджетных средств на сумму 11 млн сомов.

Вследствие вышеуказанных неправомерных действий должностных и иных лиц, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

По указанному факту прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 316 (халатность) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса КР.

Данное уголовное дело направлено в следственный орган для проведения расследования.