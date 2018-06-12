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Фобии членов ЖК КР вогнали их в неудобное положение

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- Виктория Григоренко
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Сегодня на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты оказались в законодательном тупике.

Как выяснилось, члены ЖК не владеют тонкостями своего же парламентского регламента, связанные с отставкой правительства. Сначала депутаты сняли премьер-министра, а теперь не могут прийти к консенсусу, по какой причине это сделали.

Дело в том, что в своем время нардепы не оценили отчет правительства Сапара Исакова, и вынуждены делать это сейчас. Между ними развернулась дискуссия, что, мол, если поставить удовлетворительную оценку, возникает вопрос, почему "сняли" Исакова. А если поставить "неуд", тогда, почему-то решили парламентарии, под ударом оказывается правительство Абылгазиева. Хотя какая в последней фобии логика, совершенно непонятно.

Как пояснил VB.KG представитель ЖК КР Исхак Масалиев, не все пишется в законе.

- Нынешняя ситуация неоднозначна. Ставить "удовлетворительно" отчету бывшего кабмина нелогично. Тогда в эти рамки не укладывается выраженный нами вотум недоверия. При "неуде" "слетает" нынешнее правительство и его глава, который еще не успел показать свои успехи на этой должности. Мы загнаны в рамки регламента. Сегодня мы подняли этот вопрос на комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Завтра он будет рассмотрен всеми представителями ЖК на сессии, - отметил Масалиев.

В отделе Аппарата ЖК "Вечерке" напомнили, как произошло снятие с должности бывшего премьера КР.

- До отчета дело не дошло. Его заслушали лишь три оппозиционных фракции. После "двойки" от них, депутаты стали собирать подписи и инициировали вотум недоверия. Сейчас вновь дошла речь до оценки работе бывшего правительства. По существующему регламенту, парламентарии вправе оценить работу кабмина, как "неудовлетворительную", "удовлетворительную" и "принять во внимание". Вероятно, что законотворцы ограничатся последней формулировкой. Но обойти этот вопрос им не удастся. Что касается того, что презентует отчет кабмина за 2017 год нынешний глава правительства, то это вполне законно, так как должна быть соблюдена преемственность , - проинформировали в ведомстве.

Более того, сам Мухаммедкалый Абылгазиев попросил депутатов оценить работу правительства за первое полугодие 2017 года.

"Результаты года даются по работе первого полугодия. Именно на это время приходится усиленная работа кабмина. В конце года подводятся лишь итоги", - подчеркнул Абылгазиев.

Иса Омуркулов заверил VB.KG, что от неудовлетворительной оценки нынешний состав правительства не пострадает. "Двойка" адресована лишь бывшему составу. Опасения по этому поводу испытывает исключительно часть парламентского корпуса.

Напомним, за вотум недоверия кабмину Сапара Исакова в апреле этого года проголосовало 102 парламентария и четыре "против".

В итоге, как отметили в Аппарате ЖК, сегодня парламентарии в рамках комитета проголосовали за "принятие отчета правительства к сведению".

Следующее заседание Жогорку Кенеша, уже пленарное, по "неоднозначному" вопросу состоится завтра.

URL: https://www.vb.kg/371438
Теги:
парламент, правительство, Жогорку Кенеш, Сапар Исаков
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Комментарии
Karina Karimova
12.06.2018, 17:38
Карма: +61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 83
Минусов: 22
Комментариев: 88

А зачем им логика? Им велено было выразить вотум недоверия чтобы отправить Исакова в отставку, вот они как один "хоп майли" и выразили. Сейчас у всей этой верхушки даже мозгов не хватает как обставить все в рамках правового поля. Им главное - снять и арестовать, а обоснование потом как-ниудь нарисуете. 

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pok lian
12.06.2018, 18:02
Карма: +45
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Плюсов: 54
Минусов: 9
Комментариев: 44

Ода идиотизму. Депутаты что курят и пьют, раз так мозги отрубает начисто?

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