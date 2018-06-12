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По незаконным действиям таможенников заведено очередное уголовное дело

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- ВБ
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Управлением по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204 (контрабанда), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса КР, по факту незаконного завершения таможенных процедур "Таможенный транзит".

Установлено, что 28 марта 2017 года по месту нахождения таможенных процедур и таможенного оформления "Кайрагач" таможни "Баткен" в системе ЕАИС были завершены таможенные процедуры "Таможенный транзит" товаров (продукты питания, шины и т.д.) и транспортных средств (грузовые, пассажирские) на общую сумму свыше 31 млн. сомов.

Однако согласно данным Министерства транспорта и дорог КР, автотранспортные средства с вышеуказанными товарами не пересекали границу Кыргызской Республики, с транзитным маршрутом из Республики Беларусь в Республику Таджикистан.

В результате противоправных действий должностных лиц Государственной таможенной службы при Правительстве КР и других лиц государству причинен ущерб на сумму 8 млн. 533 тыс. сомов, в виде не поступивших таможенных платежей.

Уголовное дело для организации расследования передано в компетентный следственный орган.

URL: https://www.vb.kg/371444
Теги:
Генеральная прокуратура, ГТС, Минтранском, преступление
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
12.06.2018, 17:07
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 52

Лучше бы с Раима начали. Там даже много дел делать не надо, просто проверьте те дома где он живет и все. 

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Гарри
12.06.2018, 17:30

Ayperi Tynystanova

Лучше бы с Раима начали. Там даже много дел делать не надо, просто проверьте те дома где он живет и все. 

его не тронут

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