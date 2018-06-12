По незаконным действиям таможенников заведено очередное уголовное дело

Управлением по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204 (контрабанда), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса КР, по факту незаконного завершения таможенных процедур "Таможенный транзит".

Установлено, что 28 марта 2017 года по месту нахождения таможенных процедур и таможенного оформления "Кайрагач" таможни "Баткен" в системе ЕАИС были завершены таможенные процедуры "Таможенный транзит" товаров (продукты питания, шины и т.д.) и транспортных средств (грузовые, пассажирские) на общую сумму свыше 31 млн. сомов.

Однако согласно данным Министерства транспорта и дорог КР, автотранспортные средства с вышеуказанными товарами не пересекали границу Кыргызской Республики, с транзитным маршрутом из Республики Беларусь в Республику Таджикистан.

В результате противоправных действий должностных лиц Государственной таможенной службы при Правительстве КР и других лиц государству причинен ущерб на сумму 8 млн. 533 тыс. сомов, в виде не поступивших таможенных платежей.

Уголовное дело для организации расследования передано в компетентный следственный орган.