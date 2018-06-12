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Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей КР

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- ВБ
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Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей Кыргызской Республики. Необходимость обновления официального сайта продиктована прежде всего развитием технологий.

Новая версия сайта отображается и работает на любых устройствах - компьютерах, ноутбуках, мобильных телефонах и планшетах. Акцент сделан на удобство чтения, появилась возможность просматривать и скачивать фотогалерии на любых устройствах, упрощена работа с документами, фото- и видеоматериалами.

Кроме этого Совет по отбору судей Кыргызской Республики в отношении кандидатов на вакантные должности судей Кыргызской Республики принимает положительные и отрицательные отзывы. Отзывы можно оставлять в разделе "Обращение граждан".

Сайт доступен по адресу: otbor.sot.kg.

Также секретариат Совета по отбору судей, расположенный по адресу г. Бишкек, ул. Ибраимова 64, каб № 2, осуществляет прием от граждан заявлений, обращений, отзывов в отношении претендентов в письменном виде, сообщает пресс-служба Совета по отбору судей КР.

URL: https://www.vb.kg/371445
Теги:
Совет по отбору судей, суд, судья, информационные технологии
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Комментарии
Райзап
12.06.2018, 16:31

Давно пора было это организовать

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Жалоба модератору
Ayperi Tynystanova
12.06.2018, 17:19
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 52

Этот сайт сделает их честнее? Пффф, не смешите. Пару месяцев поработает и потом все, перестанет!

0
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