Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей КР

Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей Кыргызской Республики. Необходимость обновления официального сайта продиктована прежде всего развитием технологий.

Новая версия сайта отображается и работает на любых устройствах - компьютерах, ноутбуках, мобильных телефонах и планшетах. Акцент сделан на удобство чтения, появилась возможность просматривать и скачивать фотогалерии на любых устройствах, упрощена работа с документами, фото- и видеоматериалами.

Кроме этого Совет по отбору судей Кыргызской Республики в отношении кандидатов на вакантные должности судей Кыргызской Республики принимает положительные и отрицательные отзывы. Отзывы можно оставлять в разделе "Обращение граждан".

Сайт доступен по адресу: otbor.sot.kg.

Также секретариат Совета по отбору судей, расположенный по адресу г. Бишкек, ул. Ибраимова 64, каб № 2, осуществляет прием от граждан заявлений, обращений, отзывов в отношении претендентов в письменном виде, сообщает пресс-служба Совета по отбору судей КР.