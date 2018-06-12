"Боюсь, что однажды не довезу дочь до реанимации..."

Вчера Нади Чигериной исполнился год. Она радостно задула единственную свечу на именинном торте. Сможет ли она сделать то же самое следующим летом – зависит только от сотен людей, которые могут объединить усилия, чтобы спасти незнакомую им кроху.

У Нади гемангиома твердого неба, с прорастанием в заглоточное пространство и десны. Опухоль хоть и доброкачественная, но жизни ребенка она угрожает каждую минуту. Патологически сформированные сосуды, образующие гемангиому, лопаются, и у малышки изо рта фонтаном хлещет кровь. В реанимации Наде делают переливание донорских эритроцитов – по два-три раза в неделю!

- У нее вообще всегда из ротика подтекает кровь. А острое кровотечение может спровоцировать любое неловкое движение. Даже целовать в щечки я ее не могу, только слегка касаться губами. Каждый раз, когда начинает хлестать кровь, я боюсь, что не успею довезти дочку до больницы, - рассказывает Ольга Чигерина.

Вопрос с госпитализацией все еще открыт. Сейчас ведется переписка с клиниками России, Турции, Беларуси и Казахстана. Ввиду сложного диагноза врачи не дают гарантий, что госпитализируют ребенка. Приглашают на очную консультацию и двухдневное обследование в условиях стационара. После этого будут решать вопрос об оперативном лечении ребенка.

Сложность сбора средств на лечение Нади Чигериной на данный момент заключается именно в отсутствии конкретной суммы к сбору – врачи смогут назвать точную цифру только после обследования. Но летать из Кыргызстана в Москву только чтобы обследоваться – экономически неоправданно и, главное, небезопасно для малышки. Поэтому на момент обследования у мамы Нади должна быть возможность оплатить сразу и лечение.

Помочь можно несколькими способами:

Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0779936853:

1.Через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay.

2. Переводом со своего банковского счета в KICB.

3. В отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

4. В моносалонах "ЭЛСОМ".

5. У уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 (779) 936–853.

Принести средства на "точки сбора" интернет– форума "Дизель" в тему Нади