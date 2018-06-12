"Боюсь, что однажды не довезу дочь до реанимации..."

Столько ребенок натерпелся. Надеюсь, что откликнутся люди. Никто не застрахован от такой беды.
Вчера Нади Чигериной исполнился год. Она радостно задула единственную свечу на именинном торте. Сможет ли она сделать то же самое следующим летом – зависит только от сотен людей, которые могут объединить усилия, чтобы спасти незнакомую им кроху.
У Нади гемангиома твердого неба, с прорастанием в заглоточное пространство и десны. Опухоль хоть и доброкачественная, но жизни ребенка она угрожает каждую минуту. Патологически сформированные сосуды, образующие гемангиому, лопаются, и у малышки изо рта фонтаном хлещет кровь. В реанимации Наде делают переливание донорских эритроцитов – по два-три раза в неделю!
- У нее вообще всегда из ротика подтекает кровь. А острое кровотечение может спровоцировать любое неловкое движение. Даже целовать в щечки я ее не могу, только слегка касаться губами. Каждый раз, когда начинает хлестать кровь, я боюсь, что не успею довезти дочку до больницы, - рассказывает Ольга Чигерина.
Вопрос с госпитализацией все еще открыт. Сейчас ведется переписка с клиниками России, Турции, Беларуси и Казахстана. Ввиду сложного диагноза врачи не дают гарантий, что госпитализируют ребенка. Приглашают на очную консультацию и двухдневное обследование в условиях стационара. После этого будут решать вопрос об оперативном лечении ребенка.
Сложность сбора средств на лечение Нади Чигериной на данный момент заключается именно в отсутствии конкретной суммы к сбору – врачи смогут назвать точную цифру только после обследования. Но летать из Кыргызстана в Москву только чтобы обследоваться – экономически неоправданно и, главное, небезопасно для малышки. Поэтому на момент обследования у мамы Нади должна быть возможность оплатить сразу и лечение.
Помочь можно несколькими способами:
Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0779936853:
1.Через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay.
2. Переводом со своего банковского счета в KICB.
3. В отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;
4. В моносалонах "ЭЛСОМ".
5. У уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".
Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 (779) 936–853.
Принести средства на "точки сбора" интернет– форума "Дизель" в тему Нади