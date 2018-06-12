Почему Текебаев будет досиживать свой срок? Ответ Генпрокуратуры

Оснований, предусмотренных статьей 384 УПК КР для возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствами в деле Омурбека Текебаева нет. Об этом VB.KG сообщили в Генпрокуратуре.

"Надзорный орган рассмотрел коллективное заявление адвокатов Текебаева о возобновлении производства по статье "Вновь открывшиеся обстоятельства". Установлено, что доводы, указанные адвокатами, уже были предметом рассмотрения суда. В связи с чем, 11 июня в соответствии со статьей 388 УПК КР в удовлетворении заявления отказано", - пояснили "Вечерке" в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.