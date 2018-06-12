Погода
$ 68.20 - 68.50
€ 80.17 - 80.90

Почему Текебаев будет досиживать свой срок? Ответ Генпрокуратуры

1934  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оснований, предусмотренных статьей 384 УПК КР для возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствами в деле Омурбека Текебаева нет. Об этом VB.KG сообщили в Генпрокуратуре.

"Надзорный орган рассмотрел коллективное заявление адвокатов Текебаева о возобновлении производства по статье "Вновь открывшиеся обстоятельства". Установлено, что доводы, указанные адвокатами, уже были предметом рассмотрения суда. В связи с чем, 11 июня в соответствии со статьей 388 УПК КР в удовлетворении заявления отказано", - пояснили "Вечерке" в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

URL: https://www.vb.kg/371453
Теги:
Генеральная прокуратура, Омурбек Текебаев, уголовная ответственность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Айбек Балкибеков
12.06.2018, 18:23
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 5

Ну, вот и всё. Салянову осудили, Шыкмаматов в подвешенном состоянии, Текебаев будет досиживать. 

Ата-Мекеновский подхалимаж Жээнбекову не сработал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  