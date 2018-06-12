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Милиция ведет борьбу с попрошайками и бомжами

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- ВБ
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На территории города Бишкек с начала июня 2018 года проводился рейд "Попрошайка"

В целях проведения профилактических мероприятий по выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. Всего в рамках данного мероприятия, задействованы сотрудники милиции четырех районов г. Бишкек, проверяются места, где концентрируются лица без определенного места жительства, лица занимающиеся попрошайничеством и бродяжничеством в

дневное и ночное время.

Во время рейда были проверены подвалы, теплотрассы и иные общественные места, где часто собираются люди без определенного места жительства.

Всего во время рейда 17 лиц доставлены в районные управления столичной милиции; в отношении 6 лиц составлены протоколы административного правонарушения, в отношении остальных лиц, составлены материалы профилактического учета и проведена беседа.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 28 несовершеннолетних лиц, занимающихся попрошайничеством, находящихся на проезжих частях, в ночное время без сопровождения взрослых, которых передали родителям и законным представителям, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/371454
Теги:
бомж, Бишкек, ГУВД, МВД
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