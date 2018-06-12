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Омуркулов: Есть силы, готовые взбудоражить ситуацию

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- Марина Осипова
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Лето, жара, в это время обычно идет спад всех эмоций, накала нет. Люди сейчас настроены на отдых. Все без исключения, сказал в комментарии "Вечерке" лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов. Таким образом он объяснил затишье в политической ситуации в республике.

- Все вопросы будут обсуждаться, подниматься ближе к октябрю-ноябрю. Пока же все вроде более-менее стабильно, каких-то эксцессов не предвидится, и они не нужны. Конечно, было бы очень хорошо, если бы ратующие за единство не путали личные интересы с благополучием страны. А такие силы есть, и, если им будет нужно, готовы взбудоражить ситуацию, - утверждает Иса Шейшенкулович.

Главное, говорит Омуркулов, сейчас показать результат громких дел. Тогда народ поймет, кто есть кто, кто говорит и честно делает, кто поступает иначе. Страна маленькая, все на виду.

Что касается работы правительства Мухамметкалыя Абулгазиева, парламентарий считает, что оценивать пока что рано.

- Посмотрим на экономику, на динамику, решение актуальных вопросов. Если он сможет выбрать правильное направление и расставить верные приоритеты - ведь за все одновременно не возьмешься, не сделаешь, то все будет нормально, - оптимистично заявил парламентарий.

Возвращаясь к теме летнего отдыха Омуркулов заявил, что никуда заграницу не уезжает, и если и выберется, то только на Иссык-Куль.

URL: https://www.vb.kg/371455
Теги:
Иса Омуркулов, Мухамметкалый Абулгазиев, парламент, правительство, Жогорку Кенеш, Иссык-Куль
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