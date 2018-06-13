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Чаще всего бишкекчане травятся алкоголем. На втором месте - суициды

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- ВБ
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Улан Исманов, заведующий отделением токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии:

Первое место в анализе по нозоологиям у нас занимают отравления алкоголем в результате токсического действия этанола. В 2017 году через наше отделение прошло 584 таких больных, и их число, надо сказать, с каждым годом увеличивается: в 2016 году было – 431, в 2015 году - 337 случаев.

В последнее время мы всё чаще сталкиваемся с преднамеренными отравлениями с целью суицида. Наиболее распространенные – лекарственные отравления, и в нашей таблице они занимают второе место. Кого-то замуж не берут, кто-то наоборот развелся, и люди травят себя различными лекарствами. В основном наши подопечные пьют не опасные лекарства, от которых трудно умереть, но иногда и такие, как например, противодиабетические, которые очень опасны и могут привести к смерти. Некоторые попадают к нам по два и три раза, и им нужная психиатрическая помощь. У нас в штате есть психиатр. Мы посчитали, что у нас наблюдается рост таких больных на 10-14%, потому что Бишкек расширяется и нам приходится обслуживать теперь уже не 1 млн. 200 его жителей, а гораздо больше. В регионах имеются те же самые проблемы.

Особенность нашей работы заключается в том, что в случае пероральных отравлений мы всегда начинаем свои действия с промывания желудка, и чем раньше – тем лучше. Здесь мы работаем очень слаженно со службой скорой помощи.

На третьем месте по заболеваемости у нас стоят отравления прижигающими ядами или уксусной кислотой, и очень редко это происходит случайно.

За прошлый год мы оказали помощь более 300 суицидальным больным, из них в 122 случаях это было отравление уксусной кислотой.

Четвертое место в списке видов отравлений занимают аллергические реакции.

Через нас проходят все острые химические отравления, это - отравления любой химией: углеводородами, производными нефти, бензином, керосином, органическими и неорганическими химическими соединениями. К примеру, в детскую больницу часто попадают дети, которые попробовали рассыпанный порошок и т.п.

В длинном списке видов отравлений, с которыми нам приходится сталкиваться, стоят также отравления растительными ядами (аконитом) и, в частности, иссык-кульским корнем, укусами змей, насекомых, отравления грибами, сероводородом, крысиным ядом, наркотиками и прочие.

Стало меньше укусов насекомыми. В прошлом году их было всего 19, в 2016 – 22, а в 2015 – 37. В основном мы принимаем больных с укусами каракурта.

Хочу обратить внимание граждан на отравления пестицидами. В прошлом году у нас было четыре таких пациента. При травле колорадского жука, например, некоторые разводят средство в ведре, смачивают веник и трясут им без маски направо и налево, и у них наблюдается хроническая интоксикация. То же самое происходит с опрыскиванием яблоневых плодожерок карбофосом. Если им надышаться, он аккумулируется в организме и незаметно наносит ему вред.

Как и в инфекционных болезнях при отравлениях, прежде всего, надо обратить внимание на такие признаки интоксикации, как тошнота и рвота, иногда бывает температура.

В нашей больнице нет сезонности, и койки никогда не пустуют. Мы работаем круглый год и круглосуточно без права на сон, как реанимационное отделение.

Материал предоставлен пресс-службой Министерства здравоохранения КР.

URL: https://www.vb.kg/371457
Теги:
Минздрав, отравление, попытка суицида, суицид, Бишкек, здоровье
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