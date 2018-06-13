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Депутат Нурланбек Кадыкеев последние годы сильно болел...

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- Оксана Гут
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- Мы подтверждаем информацию о том, что член нашей фракции скончался в Турции. Последний год он очень сильно болел. Периодически ложился на лечение как в клиники Кыргызстана, так и за рубежом. Последний раз он вылетел поправлять здоровье в Стамбуле. Но подробностей мы не знаем, сейчас все выясняется. Депутаты уже собрались на совещание. Обсуждается вопрос оказания поддержки семье погибшего, - сказали в Жогорку Кенеше.

Отметим, сообщение о том, что депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Кадыкеев скончался в одной из клиник Турции, поступило поздно ночью. По предварительным данным, кыргызстанский парламентарий умер от инфаркта.

Нурланбеку Кадыкееву было 48 лет. С 2005 по 2010 гг. он работал начальником таможни "Манас". А депутатом ЖК Кыргызской Республики VI созыва от партии "Кыргызстан" был избран в 2015 году. У него остались жена и двое детей.

URL: https://www.vb.kg/371458
Теги:
смертность, Турция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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